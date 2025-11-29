角田裕毅に残された“一つの椅子”　最有力はレーシングブルズ復帰と米報道「最後のピースはツノダ」

角田の未来について様々な憶測が飛び交っている(C)Getty Images

今週末に開催されるF1第23戦カタールGP終了後、レッドブルは来季のドライバーラインナップを決定する。ローラン・メキース代表が意向を明かしたことにより、週明けには、レーシングブルズも含めたグループ内における新たな陣容が定まることになる。

【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン

当事者の1人である角田裕毅はレッドブル離脱も囁かれるなど、F1キャリア存続の岐路に立たされているとも言える状況だ。レーシングブルズで今季好調のアイザック・ハジャーが来季、レッドブルに昇格となりマックス・フェルスタッペンと組むことが確実視されており、日本人ドライバーのチーム残留は厳しいという見方が少なくない。

だがここに来て、古巣でもあるレーシングブルズのシートに角田がふたたび座ると予想する声が伝えられている。米スポーツサイト『LastWordOnSports』が11月27日、レッドブルグループの来季ラインナップに関する特集記事を配信。新シーズンでのレーシングブルズは、F1デビューとなるアービッド・リンドブラッドと角田のコンビが“最有力”であると報じている。

同メディアは、ハジャーのレッドブル入りとともに、リンドブラッドのレーシングブルズ昇格が「既定路線」であると説明。その上で、レーシングブルズの残り1つのシートを争う形となる、角田とリアム・ローソンを様々な面から比較している。

キャリアで上回る角田について、「マシン性能を分析する上で、チームの基準となる走りをより効果的に示すことができる」と評しており、一方のローソンは同様の役割が困難であると主張。