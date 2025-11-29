【東京ばな奈】最新作『キャラメルチーズケーキ』が登場、12月3日発売

東京土産として人気の「東京ばな奈」から、『東京ばな奈キャラメルチーズケーキ』が新発売される。発売日は2025年12月3日。しっとり&ほろっと食感に優しいバナナの味わいを楽しめるチーズケーキとなっている。

〈東京ばな奈キャラメルチーズケーキ 商品概要〉

しっとり、ほろっとした食感の生地には、なめらかなオーストラリア産クリームチーズと3種のチーズをブレンドしたパウダーを使用。さらに「東京ばな奈」らしくバナナピューレを練り込んでいる。

上層には焼きバナナのように香ばしいバナナキャラメル生地を重ねた二層仕立て。じっくり焼き上げることで生まれる、しっとりとした口どけが魅力。約2週間、日持ちする。

発売日:2025年12月3日(水)〜通年

価格:4個入 777円(本体価格720円)、6個入 1,188円(本体価格1,100円)

※価格は参考小売価格。

東京ばな奈キャラメルチーズケーキ

〈取扱店〉

◆常設店

･東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

･羽田空港 第一ターミナル 特選洋菓子館

･羽田空港 第二ターミナル 東京食賓館 時計台3番前

◆期間限定店

2025年12月22日(月)〜2026年1月15日(木)

･HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合あり。

※販売店は予告なく変更となる場合がある。