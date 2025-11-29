「人生を損する」最悪の習慣・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

あなたの周りに、こんな人はいませんか？

あなたは、優柔不断かと聞かれるとなんと答えるだろうか？

たとえば、「やらなきゃいけないことは多いけど、何しよう」「どれも食べたくて決められない」など、誰にだって悩んでしまうことはあるかもしれない。

「人生を損する」最悪の習慣・ワースト1

突然だが、私は優柔不断な性格も相まって、選択肢が多すぎるときに決めるのを先延ばしにしてしまう。

「なんでも選べる」状態は、ときに思考を放棄させる力があるように感じるのだ。

こういうとき、どうすべきなのだろうか？

ハイライトをこっぱみじんにする

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

どこから手をつけていいかわからないときは、ハイライトを分割して、小さく、取り組みやすいタスクのリストにしてみよう。（中略）



▼予定表を見て、休暇の日程を考える。

▼ガイドブックをざっと読み、行き先の候補をリストアップする。

▼家族で話し合って行きたい場所を選ぶ。

▼ネットで航空運賃を調べる。



各項目に「動詞」が含まれていることに注目してほしい。一つひとつの項目が、小さく、手をつけやすい具体的なアクションになっているのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

変に抽象的な目標を立ててしまうと、つい考えただけで終わってしまう。

だからこそ、ハイライトをこっぱみじんにするのだ。

何かをしようと思ったら、まず「タスクに動詞を入れる」。

人はつい完璧を求めてしまうが、本当に重要なのは、最初のひと動作だけなのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）