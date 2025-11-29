アイドルユニット「劇場版ゴキゲン帝国」の元メンバーでタレント、歌手として活動する白幡いちほ（35）が第2子を出産したことを29日までに自身のSNSで発表した。夫は格闘家の木内“SKINNY ZOMBIE”崇雅（38）。

白幡は「ご報告」とし「この度第二子を出産いたしました！」と発表し「予定日より少し早めですが3,200g超えの女の子です！」と性別などを伝えた。

2人目の出産に「1人目とはまた違う妊婦生活と出産で、命の誕生にはきっとその数だけストーリーがあるのだろうと感じます」と振り返り「昨今はいろんな人生の選択肢が増えていますが子供を持つことを選んだ私の人生を超絶謳歌したいと思います！」と伝えた。

そして「夫と娘、メンバーとマネージャーさん、関わってくれている全ての皆さま、そして白幡いちほをいつも楽しんでいただいているあなたへ超絶大感謝ありがとう！」と感謝し「恩返しできるよう引き続き精進します！まずは心身の回復に努めます！」と伝えた。

白幡は2022年12月27日に配信されたABEMA「矢口真里の火曜The NIGHT」に出演した際、妊娠を報告。放送時はお相手の情報について「格闘家」ということ以外、明かしていなかったが、翌28日に自身のインスタグラムで格闘家の木内だと明かした。23年4月に第1子となる女児を出産した。