上層部も熱視線？支社代表に抜擢された"問題児"社員の挑戦｜やっかいな中途社員#68【ママリ】

カモちもさんが働いていた職場に、中途採用として入社したTさん。仕事の認識について周囲と大きなズレがありました。常識のない中途社員に振り回された体験談、カモちも(＠kamochimoq)さんのInstagramで掲載中の作品『やっかいな中途社員』第68話をごらんください。

課長は、Tさんのフォローを前提とした推薦理由に賛成ではなかったものの、周りの社員やTさんの状況を改めて考え、最終的に発表会の担当にTさんを指名することにしました。

職場でたびたびトラブルを起こしているTさん。Tさんを指名する案は、周囲のフォローが前提となっています。課長はその方針には賛成しかねるようですが…。

いろいろなことを考慮し、Tさんを担当者に指名した、課長。経験を積んでほしいことをTさんに伝え、理解してもらいます。

発表会は上層部へのアピールにもなります。また、今回は関連会社からも見学が予定されています。自分自身でしっかり取り組むよう伝え、わからないことは慣れている先輩さんに聞くように話しました。

誰かがフォローする前提ではなく、「本人にきちんとやりきってもらう」という思いで、課長はTさんに「発表会」という大きなチャンスを渡します。そして、その責任も明確に伝えました。



計画的に進めるように声をかけ、Tさんにとって挑戦の始まりとなりました。

いろんな価値観が交差する職場

どんな環境でも、人が集まればいろいろな考え方や行動の違いがあるものです。職場もまた例外ではなく、単に仕事をこなすだけの場所ではありません。日々、多くの人が関わりを持つ、「小さな社会」のようなものだと感じさせられますね。



Tさんは、上司や同僚から注意を受けても、自分のやり方を貫き、周囲に混乱をもたらしました。周囲の人はトラブルに巻き込まれながらも、Tさんの長所をいかそうとしたり、名誉挽回のために場を提案したりと、柔軟に対応をしました。しかし、最終的には、そんな配慮に対しても裏切られる結果となります。



一方、Tさんとの関わりを通じて「どうしたら理解し合えたか」「どこで線引きをすべきか」など、職場での人間関係について向き合う機会にもなりました。人はみんな違って当然。だからこそ、丁寧に理解をすり合わせていくことが大切なのかもしれませんね。



職場での人間関係について、改めて考えさせられる内容であり、「働くこと」と「人と関わること」の両方の難しさと温かさを描いた作品でした。

記事作成: morina

（配信元: ママリ）