すた丼「クリぼっちの腹を満たしてやるよ」インスパイア系のクリスマスモンスター丼
丼チェーンの伝説のすた丼屋は12月1日から、クリぼっちの腹を満たす、インスパイア系の今までにないモンスター丼「クリスマスモンスター丼」を販売する。価格は2,290円（税込み／一部店舗では価格が異なる）で、販売期間は25日まで。1日29（ニン肉）食限定だが、24・25日は限定なしで販売する。
毎年SNSやテレビなどを賑わせている、すた丼のクリスマス大人気企画が今年も登場。今年は“クリぼっちの腹を満たす、インスパイア系の今までにないモンスター丼”と銘打った、すた丼が作るモリモリのインスパイア系だ。
その構成は、ご飯の上に、チャーシュー、背脂、もやし＆キャベツ、ニンニク、すたみな焼き（並の2倍）、明太ポテサラ、チーズ、フライドニンニクラー油をデデーンと載せており、生卵・みそ汁付きで2,290円（“ニ”ンニク背脂、“肉”マシマシマシ、“ク”リスマス）だ。
また、油そばバージョン「クリスマスモンスター油そば」も販売。こちらも価格は同じ2,290円で、麺2玉まで増量無料となっている。
毎年SNSやテレビなどを賑わせている、すた丼のクリスマス大人気企画が今年も登場。今年は“クリぼっちの腹を満たす、インスパイア系の今までにないモンスター丼”と銘打った、すた丼が作るモリモリのインスパイア系だ。
また、油そばバージョン「クリスマスモンスター油そば」も販売。こちらも価格は同じ2,290円で、麺2玉まで増量無料となっている。