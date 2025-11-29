スバル「“新”コンパクトSUV」登場！ 超ワイルドデザイン×「ゴツゴツタイヤ」でオフロード感アップ！ 日本に最適な「クロストレック ウィルダネスエディション」の魅力とは！

「クロストレック ウィルダネスエディション」どんなモデル？

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でスバルは、「ブランドを際立たせる」と言う明確なコンセプトを掲げました。

そのためにスバルらしさを体現する2つのキーワード「パフォーマンス」と「アドベンチャー」を、サブブランドを活用してより引き上げようと言うわけです。

ラギッドに仕立てた「クロストレック ウィルダネスエディション」

【画像】超カッコいい！ これが「ウィルダネスエディション」です！（30枚以上）

パフォーマンスは「STI」がけん引するのは言わずもがなですが、アドベンチャーはどうするのか、それは北米にヒントがありました。

スバルには「クロストレック」「フォレスター」「アウトバック」のSUV3兄弟がラインナップされていますが、これらのモデルをベースに、SUVとしての“機能強化”とよりラギットなスタイルで“個性”を際立たせたシリーズ「ウィルダネス」がラインナップされています。

JMS2025では、北米仕様の「フォレスター ウィルダネス」と「アウトバック ウィルダネス」が参考出品され、日本導入の期待も大きいですが、実はすでにそのためのトライが行なわれています。

それが、コンパクトSUV クロストレックの特別仕様車「ウィルダネスエディション」です。

エクステリアは純正アクセサリーのマットブラック塗装のフロントグリルやブラックフードデカール、ヘッドランプガーニッシュ、リアコンビランプガーニッシュに加えて、専用パーツとなるDeco-Bocoブラック塗装（ボコボコ・ザラザラした触感で傷がつきにくく目立ちにくい塗装）が施されたドアアンダーガーニッシュ、ドアミラーカバー、カーゴステップパネルを装着。

さらにアナタイズドイエローのアクセント付きのマットブラック塗装のアルミホイール、マッドフラップにより、スバルのSUVシリーズの中ではどちらかと言うと都会的なイメージのクロストレックにワイルドなイメージをプラス。そしてリアには「WILLDERNESS」エンブレムがキラリと光ります。

パワートレインは2リッターエンジン＋1モーターの「e-BOXER」で、実はウィルダネス初の電動車でもあります。

フットワークは、サスペンション周りはノーマル（最低地上高は200mmと変更なし）ですが、タイヤをオンロード／オフロード性能のバランスに長けた本格オールテレインタイヤ（TOYOオープンカントリーA／T III）に変更。

パッと見のカッコ良さはもちろんですが、より行動範囲を広げてくれるタイヤのパフォーマンスにより、クロストレックの潜在能力を引き上げています。

このように見ていくと「北米仕様とは全然違う」、「お手軽仕様」と言う人もいるかもしれませんが、筆者（山本シンヤ）は日本市場の反応を机上のリサーチではなく現物で見ていこうとするスバルの姿勢や、自分でカスタマイズするよりもお買い得な価格設定、本音と建て前のバランス（ウィルダネスは欲しいけど普段はオンロード主体だし……）などを踏まえると、意外とアリな選択だと思っています。

さらに言うとSTIのパフォーマンスモデルに本格的なSシリーズと入門編のSTIスポーツのふたつが存在するように、筆者はアドベンチャーモデルもラインナップの選択肢は必要だと思っています。そう考えると、ノーマルとウィルダネスの間をカバーするウィルダネスエディションのような存在は大事だと考えています。

スバルの藤貫哲郎CTOは「あえてスバルを選んでくださるお客様のために、『我々は何をすべきなのか？』を真剣に考える必要があり、今社内で色々議論しているところです。これは『我々がやりたい』ではなく、『お客様が望んでいることをやっていく』と言うことだと思っています。それは何かというと、『拡張性』と『柔軟性』だと思っています。直近で言えば今ある技術アセットをうまく使った魅力あるクルマ……」と語っていますが、筆者はこのモデルもそのひとつだと思っています。

※ ※ ※

販売台数は限定500台で、価格（消費税込）は「Touring」ベースが399万3000円＋工賃、「Limited」ベースが403万7000円＋工賃となっています。

通常仕様の価格と比べると約40万円高（工賃除く）ですが、自分でカスタマイズする手間暇を考えると割安かもしれません。

ちなみに残価型設定クレジットで購入の場合は架装パーツ分を残価に反映できるので、月々の支払が安くなるメリットもあります。

購入には抽選エントリー期間が必要ですが、その期限は11月30日まで。気になる人は早目にスバルのディーラーで申し込みしましょう。