ビアードパパの限定“プレミアム北海道生クリームシュー”が12月に登場！

冬のスイーツが恋しくなる季節に、ビアードパパから今年も心躍る限定シュークリームが登場します。“プレミアム北海道生クリームシュー”は、発売されるたび大きな話題を呼ぶ人気メニュー。コク深い北海道産純生クリームを使った上品な味わいは、一度食べれば忘れられない贅沢さです。さらに、見た目も可愛いリング型“パリブレスト”も期間限定でお目見え♪自分へのご褒美にも、手土産にもぴったりの特別感あふれる冬スイーツをぜひチェックしてみて。

冬限定“北海道生クリームシュー”

12月だけ楽しめる“プレミアム北海道生クリームシュー”は、北海道産純生クリームを贅沢に使った特別な一品。

香り豊かなバニラがふんわり広がり、軽やかな口どけがクセになる味わいです。

サクサク食感のパイシュー生地はもちろん、カリッとした歯ざわりと内側のふわふわ感が魅力のリング型シュー“パリブレスト”とも相性抜群。

期間は2025年12月1日から12月31日まで、価格は320円（税込）。寒い季節にぴったりのリッチな風味を楽しんで♡

リッチな食感が魅力の“パリブレスト”

アーモンドプードルを練りこんだ“パリブレスト（カスタード）”は、香ばしさと軽やかさを兼ね備えたフランス生まれのリングシュー。

2025年11月19日から2026年1月5日までの限定販売で、価格は260円（税込）。中はふんわり、外はカリッとした食感が楽しめ、どのクリームとも相性抜群です。

お気に入りの生地と組み合わせて、自分だけの至福のシュータイムを味わってみて。※店舗により取り扱いが異なる場合があります。

冬のご褒美にぴったりの限定スイーツ

寒い季節にそっと寄り添うような甘い香りと、心までとろけるような生クリームの味わい。

ビアードパパの“プレミアム北海道生クリームシュー”と“パリブレスト”は、この冬だけの特別な楽しみです。

素材のおいしさを引き出した上品な仕上がりは、毎日の小さなご褒美にも大切な人への差し入れにもぴったり♪

期間限定だからこそ、気になったら早めのチェックがおすすめ。冬だけの贅沢なスイーツ時間をぜひ堪能してみて。