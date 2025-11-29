37歳・小嶋陽菜“社長” 美谷間＆やわらか完熟ボディ全開 プロデュースするランジェリーブランドから新作登場
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜が手がけるランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、星空をテーマにした新作「Stella Lace Bra Set」が発表された。
【写真】ランジェリー姿で美脚＆“完熟美ボディ”を披露した小嶋陽菜
今回登場する新作は、同ブランドの人気ラインであるExclusive Collectionの新作として展開。静かな夜空に浮かぶ星から着想を得たデザインで、レースには星屑のような極小スパンコールを編み込み、光を受けるたび肌を照らすようなきらめきを生む。
ストラップとアンダーにはシアーなチュールを配し、肌を透かす繊細なラインを描く構造が特徴。胸元には小さなスカラップをあしらい、同ブランドらしいセンシュアルな印象に仕上げている。ショーツはバックまで続くフルレース仕様で、前後に施した軽やかなVラインがウエストやヒップのシルエットを美しく見せる。
カラーは、深紅の輝きが映える“stella rouge”、漆黒の夜空を思わせる“stella noir”の2色。いずれもレースとチュールの配色にこだわり、特別感のある一着として仕上げたという。
有楽町マルイ店とHouse of Hermeで11月29日から先行販売され、12月5日午後7時に公式オンラインストアで一般販売が始まる。
小嶋は「星のような煌めきが特別感溢れるランジェリー◇極小のスパンコールを贅沢にちりばめたデザインは、まるでジュエリーを纏うように、素肌に華やかさをプラスしてくれます。全面に配したモダンなローズ柄のストレッチレースにストラップとアンダーにあしらったシアーチュールとスカラップが女性らしいアクセント。このシーズンの気分を高めてくれる、大好きな要素をぎゅっと詰め込みました」と紹介。
「私が定番に取り入れたい大人なstella rougeと夜空のように煌めくシックなstella noir2色のレースとチュールはそれぞれカラーリングを変えたこだわりの配色です。セットのショーツも同様に、Vラインのウエストで全体のシルエットをすっきりと美しく見せます。ランジェリーから煌めきを仕込んで日常に特別感をプラスしてください◇」（◇＝ハート）コメントしている。
小嶋は、1988年4月19日生まれ。AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）を務める。
