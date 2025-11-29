¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹ ¤³¤ì¤¾ÆüËÜÁíÂç¾¡ªÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤¿¾å¤¬¤ê32ÉÃ7¤Î¾×·â
¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÈÉðËµ³¼ê¡Êc¡ËSANKEI
¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡©
º£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Ì¾¥ìー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÏÆüËÜÁíÂç¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤¬¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿2024Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡£
Âè44²ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×
¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÉðË¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡¢¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤¬ÆÍ¤È´¤±¤¿2024Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2ºÐ»þ¤Ë¤ÏÄ«ÆüÇÕFS¤ò¾¡Íø¤·¡¢3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸å¤ËÀ¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ëºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¥Àー¥Óー¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÆü¤Î¸÷¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿µ©Âå¤Î¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹¡¦¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¡£
¤·¤«¤·¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê°ì»þ¤Ï¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ËÂç¤¤Êº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ìー¥¹¡¦ÍÇÏµÇ°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¸«»ö¤ËÉü³è¡£
¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤·¤¿5ºÐ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤Ë³Í¤êÆ¨¤·¤¿Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ç¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥ó32ÉÃ5¤È¤¤¤¦°Û¼¡¸µ¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤ÆÀè¹ÔÇÏ¤¿¤Á¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ë¤·¤Æ²÷¾¡¡£GⅠ4¾¡ÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤¬Ä©¤ó¤À¤³¤ÎÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ï½ÐÁö14Æ¬Ãæ10Æ¬¤¬GⅠÇÏ¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ðー¡£
±óÀ¬¤·¤Æ¤¤¿³°¹ñÇÏ¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Î¥¥ó¥°¥¸¥çー¥¸¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥´¥ê¥¢¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥é¥¹¥È¥¯¥í¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ±Ñ°¦¥Àー¥Óー¤òÀ©¤·¤¿¥ªー¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïµ©¤Ë¸«¤ëÂçÊª¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÆüËÜÇÏVSÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ðー¹½À®¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÆüËÜÁíÂç¾¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
½©À²¤ì¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ìー¥¹¡£¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Úー¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©¤ó¤À3ºÐÇÏ¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¤À¤Ã¤¿¡£
¥Àー¥Óー¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ë´ºÁ³¤È²¤½£¤Ø±óÀ¬¤·¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ÏÇÏ¾ì¤Ëµã¤¤¤ÆÂçÇÔ¡£
¤½¤¦¤·¤Æµ¢¹ñÁá¡¹¤Ë¸þ¤«¤¨¤¿¤Î¤¬¤³¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Á°Àî¶³»ÒÄ´¶µ»Õ¡ÊÅö»þ¤ÏÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ï¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¤Î¥À¥áー¥¸¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¤¬ºî¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ï1000mÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤¬1Ê¬2ÉÃ2¤È¤¤¤¦´Ë¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¯ÇÏ¤â¸½¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Ï°È¾åÉðË¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢ºÇ¸åÊý¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¼è¤ê¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3¥³ー¥Êー¤Î²¼¤ê¡£¤³¤³¤Ç¿ë¤Ë¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤¬Æ°¤¤¤¿¡£³°¤«¤é1Æ¬¡¢¤Þ¤¿1Æ¬¤È¸ò¤ï¤·¤ÆÇÏ·²¤Î³°¤Ø¡£
¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï±Ñ¥Àー¥ÓーÇÏ¥ªー¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¤¤¿ºÝ¤ÏÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹Æ±»Î¤¬ÊÂ¤Ó¹ç¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Î¥·¥çー¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¥ªー¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¤òÊÂ¤Ö´Ö¤â¤Ê¤¯È´¤µî¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Æó´§ÌÆÇÏ¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤È¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢1Æ¬¡¢¤Þ¤¿1Æ¬¤È¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»Ä¤ê400m¤Î»þÅÀ¤ÇÆ¨¤²¤ë¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÀèÆ¬¤Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥´ー¥ëÄ¾Á°¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÄ¾ÀþÈ¾¤Ð¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤ë¤ÇÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤³¤Î»þ¤ÎËöµÓ¤ò±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¼ê¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¹ëµÓ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±É¸÷¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥íー¥É¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ËÆó¤ÎµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤È¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Ï¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÉðË¤Îº¸ÊÜ¤¬°ìÈ¯¡¢¤Þ¤¿°ìÈ¯¤ÈÆþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¸åÂ³ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥¯¥Óº¹Î¿¤¤¤Ç¥´ー¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤Î¥ìー¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÉðË¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤ÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´¶Éþ¡£
¤½¤·¤Æ2ÃåÆ±Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¤ÎÁ°Àî¶³»ÒÄ´¶µ»Õ¤Ï¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¸å¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê½ÐÁö¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤ÎËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Î¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¿Íµ¤¤ÏÎä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿Í§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°úÂà¤·¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢º£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤¬Íè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÁíÂç¾¡¦¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº ¹°
