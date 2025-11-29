「喉が焼けるように痛くなった」──香港・大埔区にある高層マンション群「洪福院（Hung Fook Court）」で11月26日午後に発生した火災で、現地の消防当局は28日、死者が128人になったと発表した。出火からまる2日間が経ち、ほぼ鎮火しているものとみられるが、現在も行方不明者が200人ほどおり、混乱が続いている。

【写真】室内から見たリアルな火災の様子…行方不明となった35歳女性ほか

火災警報レベルでは、最高レベルの「5」に達していた。多くの住民が30階を超える高層マンションに閉じ込められ、FacebookやTreadsといったSNSでは多数のSOSメッセージが拡散されていた。

冒頭のコメントは、そうしたSNSで生存者が発信したものだ。九死に一生を得たマンション住民の男性が、その恐ろしい体験をFacebookにつづっている。

〈（避難しようと）ドアを開けた瞬間、目の前が真っ暗になり、濃い煙に飲み込まれた。携帯電話のライト機能を点けようとしたが、手も届かないほど暗く、息ができない！ すぐにドアを閉めて家に戻った。しばらくは呆然としていた〉

非常口からロビーへ逃げるルートをひらめくも、妻から電話で、「ロビーはすでに火の海だ」と知らされたという。

〈この瞬間、私は最後の脱出路が絶たれたことを悟った。私は、"家"という名の煉獄に閉じ込められたのだ〉

この男性は、廊下で身動きが取れなくなっていた夫婦に対して、「こっちへ来てください」と声をかけて、室内へと避難させたという。「心配しないで、私たちは死なないから！」と励ますなど、勇敢に振る舞いつつも、内心は不安で一杯だったようだ。

〈爆発音が絶え間なく響き、目の前には猛烈な炎が広がっていた。この瞬間、私は永遠にここに残されると思った〉

その後、消防士が駆けつけて、彼らは無事に救助された。男性は、病院で経過観察中だという。

残念ながら、助からなかった人々もいる。全国紙の国際部記者が語る。

「香港メディアが、家族を失った若い母親の様子を伝えています。発見された乳児らに生命の兆候がないことを知らされて、母親は地面に崩れ落ち、『苦労してやっと授かった子です。これからどうやって生きていけばいいのか、わかりません』と慟哭したといいます。

また、火災発生直後、"愛する娘たちが行方不明になった"と取材に答えていた女性は、11月28日、〈現状は厳しいと、消防署から連絡があった〉とSNSで報告していました」

悲惨な火事はなぜ起きたのか。前出の全国紙記者が解説する。

「8棟あるマンション群はかなり老朽化が進み、外壁の修繕工事が行われている最中でした。香港当局の発表によると、建物を覆っていた素材のうち、可燃性の高い発泡スチロールなど、外装材の一部が耐火基準を満たしておらず、延焼を誘発した可能性があるとのことです。また、火災報知器が正常に作動していなかったことも確認されているようです。

香港には同様の築古マンションが多くあり、政府は今後、大規模修繕工事中の全ての住宅団地を検査し、使われている資材の安全性を確認する方針です」

このような悲劇が二度と起きてはならない。速やかに検査が行われることを祈る。