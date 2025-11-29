2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）『パンダより恋が苦手な私たち』に、シシド・カフカ、宮澤エマ、仁村紗和、そして小雪の出演が決定！

本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。

ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社初日にその雑誌の休刊を知らされ、夢を失ったまま生活情報誌の編集部でくすぶる日々を送る主人公・柴田一葉（上白石萌歌）。そんな彼女の運命を大きく動かすのは、カリスマモデルでありながら超女王様気質の灰沢アリアとの出会いだった。アリアが担当する恋愛相談コラムの立ち上げを命じられた一葉は、ゴーストライターとしての執筆まで押しつけられてしまう。

困り果てた一葉は「恋愛を研究するスペシャリスト」を取材しようと大学を訪ねるが、そこに現れたのは、“人間の恋”ではなく“動物の求愛行動”を研究する、超クールで人間嫌いな准教授・椎堂司（生田斗真）。最初はまったく噛み合わなかった2人だったが、動物たちの恋のかたちには、仕事・恋愛・人間関係など現代人の悩みを解決する思わぬヒントが隠れていることに気付かされていく――。

シシド・カフカが演じるのは、カリスマモデル・灰沢アリア。宮澤が演じるのは、一葉の上司であり良き理解者・紺野幸子。仁村が演じるのは、一葉の飲み仲間でカメラマン・橘環希。小雪が演じるのは、一葉が所属する生活情報誌「リクラ」編集部を改革するためにやって来た新編集長・藤崎美玲。小雪は23年ぶりに日本テレビの連続ドラマへ出演する。

シシド・カフカ 宮澤エマ 仁村紗和 小雪 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/pankoi/articles/5136hazt5py1op1x70y4.html

多彩なキャストが織りなす、ちょっとクセありで、でもどこか愛おしい登場人物たちが物語を盛り上げる！そのほか、豪華な出演者情報も近日解禁予定。

■イントロダクション

人生に悩んでいる人間たちよ。

仕事に、恋に、人間関係…解決したいのなら“動物”に学べ！

“動物の求愛行動”には、幸せに生きるためのヒントが詰まっていた――

膨大な量の情報を簡単に得ることができる今の時代。

多くの人と多くの情報をやり取りする中で、選択肢が増えた一方何が正しくて、何が間違っているのか…

自分にとって大切なモノを選ぶことが難しくなってはいませんか。

そんな迷える現代人たちの救世主!?

令和に生きる私たちが抱える悩みを“動物の求愛行動”から解決していくかつてないエンタメドラマが開幕！

仕事も恋も中途半端でなんとなーく…な毎日を送る雑誌編集者・柴田一葉。

ある日、恋愛コラムの新企画で「恋を研究するスペシャリスト」を取材することに。

期待して大学を訪ねると、そこにいたのは-- 人間の恋…ではなく、“動物の求愛行動”にしか興味がない人間嫌いの変人動物学者・椎堂司だった！

この出会いが、いつしか2人の、そして、こじれた人生を送る周りの人たちの人生も変えていく！

笑って、泣いて、前を向く新感覚アカデミック・ラブコメディです！

■原作

原作は、瀬那和章の人気小説『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）。多くの読者に愛される人気作が、ついに初のドラマ化！

＜著者プロフィール＞

瀬那和章（せなかずあき）

兵庫県生まれ。2007年に第14回電撃小説大賞銀賞を受賞し、『under 異界ノスタルジア』でデビュー。真っ直ぐで透明感のある文章、高い構成力が魅力の注目作家。他の著作に、「花魁さんと書道ガール」シリーズ、「後宮の百花輪」シリーズ、『雪には雪のなりたい白さがある』『フルーツパーラーにはない果物』『今日も君は、約束の旅に出る』『わたしたち、何者にもなれなかった』などがある。

■番組概要

原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）

脚本：根本ノンジ

音楽：MAYUKO

演出：鈴木勇馬 松田健斗 苗代祐史

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：藤森真実 白石香織（AX-ON）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

