本日11月29日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。

今回の放送内容を紹介！

■聞けば絶対にマネしたくなる神のスゴ技“オー！マネゴッド！”かばんの水ジミを目立たなくするスゴ技

これまで磨いてきた靴は10万足以上！2017年に世界大会で優勝し世界一に輝いた“靴磨きの神” 長谷川裕也さんが、かばんの水ジミを目立たなくするスゴ技を伝授。

水とタオルを使うだけで驚きの仕上がりに！ヒロミ＆孝太郎がスタジオで挑戦！

■“りんご飴の神”直伝・知らないと損するりんごの新情報大公開

青森のりんご農家を知りつくす“りんご飴の神”が登場！甘み・酸味・食感にこだわり、100軒近くのりんご農家を巡り選び抜いたりんごを使ったりんご飴とは？

さらに、神直伝！おいしいりんごの見分け方を大公開。「お取り寄せしたい究極のりんご」「ライトを当てると光る蜜たっぷりのりんご」など、知らないと損するりんごの新情報も続々！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：劉雅莎 藤粼一成

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

