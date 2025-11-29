日本で最も「道路トンネル」が多い都道府県をご存知だろうか。国土交通省による2024年の統計によると大分県が最多であり、北海道、千葉県と続く。では、トンネルはトンネルでも、山の斜面を人力で掘って穴を開けただけの「素掘りトンネル」に限るとどうだろう。

【画像】「これを…人力で掘ったの…？」房総半島の壮大すぎる“手掘りトンネル”を訪れた様子を写真で一気に見る

これには残念ながら統計が存在しない。しかし、道マニアの間では千葉県が1位であるというのが定説となっている。千葉県、特に房総半島にズバ抜けて多いのだ。

素掘りトンネルが多い理由としては、起伏が激しい地形、掘りやすい地質、首都圏に近く比較的人口が多いこと、かつて道が少なかったことなどが挙げられる。房総半島を巡っていると、本当に他の地域では考えられないほど多くの素掘りトンネルと出会う。

山の斜面を掘って倉庫や車庫にしている家も多い。以前、地元の方に話をうかがうと「房総の人は昔からトンネルを掘るのが得意だから」ともおっしゃっていた。

房総にあふれる素掘りトンネルの中でも極めて特徴的な見た目

そんな房総にあふれる素掘りトンネルの中でも、極めて特徴的な見た目をしているのが、燈籠坂大師の切通しトンネルだ。

燈籠坂大師の切通しトンネルは房総半島の西側、内房の海沿いを走る国道127号から少し内陸に入ったところにある。東善寺の燈籠坂大師堂へ続く参道の一部で、国道から曲がると、参道の入り口であることを示す赤い鳥居が出迎えてくれる。鳥居の先に車を停めて、ここからは歩いてトンネルに向かう。

なんとも不思議な光景というか、もはや神秘的ですらある

駐車場のすぐ先に素掘りのトンネルがある。

しかし、これはまだ目的のトンネルではない。トンネルの脇には“燈籠坂大師入口”と掘られた石碑が建っている。やや整った形をしているが、内部にはツルハシのような先が尖ったものによる掘り跡が生々しく残る。

短いトンネルを抜けて右に曲がると、いよいよ燈籠坂大師の切通しトンネルが姿を現す。

高さ数十メートルまで山の斜面が削り取られ、深い切り通しになっていて、その先がトンネルだ。

トンネルは目測で10メートル近い高さがあり、大型車が通る高速道路のトンネルよりもずっと高い。センターラインがない狭い道幅に対して、とんでもない高さだ。

縦に長いというだけではなく、とても違和感があるのだが、その正体は角ばった形状だった。トンネルは通常、山からの圧力を分散して強度を高めるため、丸みを帯びたアーチ構造をしている。しかしこの燈籠坂大師の切通しトンネルは、長方形に近い断面をしているのだ。長方形の断面はおよそトンネルにはほど遠く、なんとも不思議な光景というか、もはや神秘的ですらある。

深い切り通しと高いトンネルを歩いて抜けると、どこかひんやりとした空気が漂う。切り通しとトンネルが深すぎて、地下に近いのかもしれない。



内部はひんやりとした空気

トンネルを抜けた先で左手の階段を登れば、トンネルの名称になっている東善寺の燈籠坂大師堂がある。弘法大師が諸国行脚の際、腰を休めたという言い伝えが残っており、弘法大師空海が祀られている。トンネルは、東善寺の境内にあたる。

独特すぎる見た目をしている理由

燈籠坂大師の切通しトンネルは壮大で独特な見た目をしているが、これにも理由がある。道やトンネルというのは、人が莫大な労力と時間をかけて造るものなので、理由もなく造ることはないし、構造や設置物にも必ず理由があるのだ。

このトンネルは、明治〜大正頃に、近くにある鋸山の石切り技法を用いて造られた。

当初は2メートルほどの高さしかなく、今のトンネルの上部だけが存在していたという。トンネルが完成したことにより山越えの苦労が解消されたが、トンネル前後のアップダウンが激しかったため、その問題を解消しようと、昭和初期頃に地元住民によって切り下げ工事が行われ、現在の姿になったとされているのだ。

そのためトンネルをよく見ると、上部4分の1ほどとその下で、断面の形が異なっている。

上部は最初に造られた部分で、幅員もやや狭く正方形に近い形。その下は昭和になってから切り下げられた部分で、上部に比べて何倍も高く、幅も広くなり若干の丸みを帯びている。

これが、燈籠坂大師の切通しトンネルが独特すぎる見た目をしている理由だ。

この話を知り、私はある疑問を抱いた。

アップダウンを解消するために掘り下げたのは分かるが、掘り下げすぎではないか？

トンネル部分だけ前後の道よりも低くなっていて、緩やかではあるが、逆にアップダウンが生じている。それに、天井の高さも十分すぎる。仮に大型車が通るとしても、ここまで高くする必要はない。また、燈籠坂大師堂は山の上にあり、トンネルが掘り下げられたことで、大師堂まで上がる階段が長くなってしまっている。

これまた何か理由があるに違いない……。考えてみると、石切りの技法で造られたトンネルであることを思い出した。ひょっとしたら石材を使用する目的があり、そのため必要以上に切り下げられたのではないだろうか……。

関係各所に話を聞いてみると…

早速、関係各所に話を聞いてみる。しかし、ことの真相はトンネルを管理する富津市や東善寺でも分からないということだった。

道が造られた当時は明確な理由があったとしても、今となってはその理由が分からなくなり、確認する手段もないということは、実は結構あることなのだ。時間の経過や町村合併などによって資料が失われ、10年も経たないうちに理由が分からなくなってしまう道路も珍しくない。

とはいえ、たとえ正解が分からなくても、理由を想像したり調べたりする時間はとても楽しい。道マニアとしては至福のひとときといえる。

もう一つの“疑問”

さて、現地を訪れてもう一つ気になったことがある。

寺院を参拝するためだけにここまで立派な切通しとトンネルを造るのかということだ。寺社を参拝する人たちが利便性を向上させるためにトンネルを掘った事例は他にもある。しかし、もっと簡素なトンネルであることがほとんどだ。そして、房総にはかつて道が少なかった。ひょっとして主要な道だったのではないか。そう狙いをつけて歴史を調べてみた。

歴史を振り返ると…

燈籠坂大師の切通しトンネルから100メートルほど北東には、国道127号の城山隧道がある。隧道とはトンネルの和語で、トンネルと全く同じ意味の言葉だ。国道127号は房総半島西部の内房を往来する最も主要な道路といえる。この城山隧道が開通したのが1943年。その10年後の1953年に国道指定されている。

城山隧道が開通する1943年以前、内房の往来に使われていたのが、この燈籠坂大師の切通しトンネルだったわけだ。燈籠坂大師の切通しトンネルは、その名称から燈籠坂大師にお参りするために造られたトンネルだと思われがちだが、実はそうではなく、内房を往来するための幹線道路、いわば房総半島の大動脈として造られたのだ。

燈籠坂大師の切通しトンネルが造られるよりも昔は、急峻な山を越える難所だった。房総の諸大名が参勤交代の際に使用していたルートでもあり、この難所を解消するために造られたのが、燈籠坂大師の切通しトンネルだった。当時は2メートルほどの高さしかなかったが、後に掘り下げる改良工事が行われ、現在の姿になったのだ。

こうした歴史を知れば、トンネルの見え方も変わってくる。燈籠坂大師の切通しトンネルはその見た目はもちろん、担ってきた役割や改良が繰り返されてきた経緯など、さまざまな魅力が詰まっている。

SNS映えする見た目でもあり、休日になれば観光客の姿もちらほらと見受けられる。しかし、トンネルの前で写真を撮ったらすぐに帰ってしまう人も少なくない。せっかくここまで来たのに写真を撮るだけで帰ってしまうのは、もったいないと感じてしまうのは私だけだろうか。

階段を登って燈籠坂大師にお参りし、国道の城山隧道を眺めるなど周辺を散策すれば、より燈籠坂大師の切通しトンネルを楽しめる。おせっかいかもしれないが、ぜひともお勧めしたい。

（鹿取 茂雄）