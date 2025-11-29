ミステリー、時代、SFなどジャンルを問わず、最も面白いと評価された作品に贈られる山田風太郎賞。2025年11月21日に贈呈式が行われ、『ミナミの春』で同賞を受賞した遠田潤子さんが、デビュー16年目の栄誉への喜びを語ってくれた。

第16回山田風太郎賞を受賞した遠田潤子『ミナミの春』（文藝春秋）

「ずっと低空飛行のままだと思っていたら大きな賞が」

このたびは、山田風太郎賞という栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。『ミナミの春』という作品を選んでくださった選考委員の皆様、本当にありがとうございました。今回のノミネート、そして受賞と、全く予想外のことで、いまだに実感がないような気がしております。

デビューしたのは43歳の時で、それから16年が経っております。作家としては割とずっと低空飛行のままで、一向に大きなベストセラーも出ないし、大きな賞ということもないし、知名度もずっと低い感じのまま上がらなかったんですけれども、自分の中で何か最近割と諦めが見えてきて、「まあ、死ぬまで一生こんな感じなのかなあ」と思っていたところ、こんなに大きな賞いただけることになって、「ああ、本当に人生は分からないもんやな」と不思議に思っています。

「懐疑的でアンチだった万博に17回も行くことに」

受賞作の『ミナミの春』は、1970年の大阪万博から、今年の大阪・関西万博までを描いた連作短編です。1970年の万博は、私はまだ小さかったので、写真ぐらいでしか覚えてないんですけれども、今回の万博は本当にはまってしまいまして（笑）。

最初は「なんで万博なんか大阪でやるんだろう、やらなきゃいいのに」って、ちょっと懐疑的なアンチなところもあったんです。でも、仕事の関係で行くことになりまして、あの大屋根リングの下に立った瞬間、もう本当になんか興奮する自分に気づきまして、すっかりはまってしまって……それからもう大惨事というか（笑）、なんと17回も通ってしまいました。

万博というのは、何かちょっと聖地みたいな場所で、私はもう大きな国家イベントとか、そういうのは気乗りしなかったんですけれども、そんな自分が信じられないぐらいに夢中になってしまう、恐ろしい場所だったと思います。

「編集から『別の主人公で書いてみたら』と言われ…」

『ミナミの春』は大阪のミナミあたりを舞台にした連作短編なのですが、一応連作なので、ラストに向かって大きな1本の流れになるように、とはじめにプロットを作ったんですけれども、もちろんそこからどんどん離れていってしまって。もう書いてる途中で「これにどうやってケリをつけようか？」と自分でも不安になってくることが何回もありました。でも、そこでは「まあ。何とかなるか」と思って、短編を書き進めていったところがあります。

それで、なんとか最終話に辿り着いて、結構いいラスト思いついたと思って、担当さんに見せたんですね。そうしたら「いや、これはちょっと……」と速攻で却下されまして（苦笑）、「別の主人公で書いてみたら」って言われたんです。それで書いたのが、今あるラスト（「ミナミの春、万国の春」）なんですけれど、それが本当にうまくはまって、あのアドバイスがなかったら、この受賞もなかったんじゃないかと思っています。だから本当にあの時アドバイスしてくださった編集の皆さん、本当に大感謝です。

「読者をねじ伏せるような作品を書きたいと思っていた」

自分語りで申し訳ないんですけれども、私は今までとにかく凄まじいものを書きたいとずっと思っていたんです。だから読者が喜んでくれるような作品ではなくて、読者をねじ伏せたり、打ちのめしたりするような作品を書きたいと思っていました。

でも、今作『ミナミの春』では、そんなことは一切考えずに、割と緩く力を入れずに書いたところがあって、結果、それがなんか新しい自分の何かを引き出してくれたような気がします。デビューして16年目にしての新しい挑戦なんですけれども、それが本当にうまくいったからこの賞に繋がったと思って、本当に皆様に感謝しております。

この16年目の挑戦がようやく成功したんですけれども、この挑戦はまだまだ新しいことをやっていいと言われているような気がします。ですからこれにとどまらず、どんどん新しいものを、新しい挑戦をしていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、選考委員の皆様、お世話になりました皆様、そして、今日は会場に来ていないんですけれども、ずっと私を支えてくれた家族に感謝を伝えたいと思います。

どうも本日はありがとうございました。

大阪・ミナミを舞台に、人の「あたたかさ」を照らす群像小説『ミナミの春』。売れない芸人を続ける娘、夫の隠し子疑惑が発覚した妻、父と血のつながらない高校生……様々な人々の人生が交錯し「悲しいことはあるけれど、最後には笑えるよ」というあたたかさが、本書の魅力。山田風太郎賞の受賞を機会に、ぜひ多くの読者に手に取ってほしい作品だ。

（遠田 潤子／文藝出版局）