エールディヴィジ 25/26の第14節 ズウォレとヘーレンフェインの試合が、11月29日04:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはカイ・デローイ（FW）、コーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ズウォレのコーエン・コストンス（MF）のアシストからタイス・オースティング（MF）がヘディングシュートを決めてズウォレが先制。

しかし、36分ヘーレンフェインが同点に追いつく。ルーク・ブラウウェルス（MF）のアシストからリンゴ・メールフェルト（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、40分ズウォレが逆転。ショラ・ショレティレ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とズウォレがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。ズウォレが2-1で勝利した。

なお、ズウォレは34分にカイ・デローイ（FW）、51分にシモン・グラベス（DF）、90+6分にヤン・ファベルスキ（MF）に、またヘーレンフェインは65分にマース・ウィレムセン（MF）、76分にマツ・エフブリング（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-29 06:10:29 更新