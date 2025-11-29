マギー、“情熱の赤”ジャケット＆パンツ姿がカッコいい！
ファッションモデル、実業家としての顔も持つマギーが28日、自身のインスタグラムを更新し、真っ赤なジャケット＆パンツスタイルでイベントに参列したことを報告し、ファンから「カッコいい」といった声が寄せられている。
【写真】マギー、真っ赤なジャケット＆パンツスタイルがカッコいい！全身ショット
マギーは「セラピアンの新作を見に来ました」と報告し、オンラインブティック「セラピアン」のイベントを訪問したことを報告。写真で、イベントでのさまざまなアイテムを吟味している姿を公開している。
注目を集めているのは、着用している真っ赤なジャケットとパンツ。コメント欄には「マギーさん、とてもお綺麗です！！大好きです！！」「オレンジなのか朱色なのかわからないけど、セットアップカッコイイ」「美しく可愛くてカッコいい」といった声が寄せられている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
