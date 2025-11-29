福原遥、ロングドレス姿に絶賛の声「世界一綺麗」「女神」
女優の福原遥が28日、自身のインスタグラムを更新。ロングドレス姿を公開し、ファンからは絶賛の声が寄せられている。
【写真】美しい！ 福原遥のドレス姿をもっと見る
今回投稿されたのは、13日に都内で行われた映画『楓』のジャパンプレミアムイベントでのオフショット。夜景をバックにしたショットなどが掲載されており、ドレスの美しいシルエットが際立つ仕上がりとなっている。
ファンからは「遥ちゃん世界一綺麗」「夜景にも負けない美しい遥ちゃん」「反則級に可愛い」「女神様」など、称賛のコメントが相次いでいた。
引用：「福原遥」インスタグラム（＠haruka.f.official）
