テレ朝お天気お姉さん26歳、ワンピース姿で美スタイル全開 「可愛すぎる」「綺麗」と絶賛の声
お天気キャスターの今井春花が29日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。今年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回はワンピース姿を披露。カメラに向かって優しく微笑んだ。ファンからは、「素敵な装いですね」「とっても可愛い」「最幸の写真ありがとう」などの反響が寄せられている。
引用：「今井春花」インスタグラム（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。今年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回はワンピース姿を披露。カメラに向かって優しく微笑んだ。ファンからは、「素敵な装いですね」「とっても可愛い」「最幸の写真ありがとう」などの反響が寄せられている。
引用：「今井春花」インスタグラム（＠imaisakura_）