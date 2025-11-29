『フェイクマミー』“さゆり”田中みな実の暴走で感動から一転 ネット恐怖「涙引っ込んだ」「修羅場すぎる」（ネタバレあり）
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が28日に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「怒涛の展開で涙引っ込んだわ!!」「最悪」「修羅場すぎるでしょー!!」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】夫・慎吾（笠原将）とも対峙するさゆり（田中みな実）
いろは（池村碧彩）と圭吾（高嶋龍之介）がジーニアス推薦留学制度の最終候補生に選ばれ、正式に枠をかけて争うことに。そんな中、ニセママであることがさゆり（田中みな実）に知られてしまった薫（波瑠）は“事情を説明させてほしい”と申し出る。さゆりは茉海恵（川栄）の同席を条件に、3人で話すことを決める。
そんな中、薫の母・聖子（筒井真理子）は医師からガンの再発を告げられる。薫は在宅医療に切り替えた聖子のため、学校帰りのいろはを実家で預かることになり、これをきっかけにいろはと聖子の交流が始まる。当初、聖子はいろはに冷たく接してしまうものの、徐々に心を通わせると、茉海恵のことも受け入れるようになっていく。
程なくして聖子が亡くなると、いろはが家の引き出しから、手紙を取り出して薫に手渡す。それは生前の聖子がしたためていた手紙で、それをいろはに託していたのだった。手紙には、最期の時間を過ごした薫や茉海恵たちへの感謝がつづられていた。
第8話では、薫や茉海恵たちの“家族”としての姿を、聖子が受け入れていく様が感動的に描かれたものの、ラストでさゆりが学年主任の野添（宮尾俊太郎）に「日高さんの秘密を知っています」と切り出す。その後、学園にマスコミが押しかけ、薫と茉海恵の“疑惑”が報道されてしまうのだった…。
放送後、ネット上には「大号泣からの不穏、不穏、不穏…」「怒涛の展開で涙引っ込んだわ!!」「感情がジェットコースター」「どんどん最悪な方向にいってるよ」「修羅場すぎるでしょー!!」などの声が相次いでいた。
※高嶋龍之介の「高」は正確には「はしごだか」
