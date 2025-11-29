旅の悩みを解決する旅好きのためのトラベルアイテムシリーズ「Fresh Tour Service」とは

年末年始の帰省をはじめ、冬休みに合わせた旅行の予定があるならば、やっぱり気になるのがトラベルグッズ。スーツケースサイズに合わせ、持っていくor 置いていくを厳選する作業って毎度のことながら時間、かかりますよね。ならば、逆にセットとして一式まとめておけば持ち運びはもちろん現地でも行動がスムーズなるのではないでしょうか？

そんなちょっとした旅の工夫をサポートしてくれるのが、旅の快適さを追求するFresh Tour Serviceシリーズ。新作として、ガーメントバッグやスリングバッグなど5アイテムが11月22日より発売開始しました。実際の旅の経験をもとに生まれたアイデアをプロダクツに落としこんだアイテムたちは、どれも旅マエから旅ナカはもちろん、日常でも活躍するアイテムばかり。「“旅を快適にすること”は日常をよくすること、移動する日常」をテーマに展開される新作を早速アイテムごとにみていきましょう。

「MULTI POCKET GARMENT BAG」（1万8700円）はスーツやシャツなどをまとめて持ち運ぶためのバッグ。セットアップをはじめシワをつけたくない衣類を持ち運ぶ際に便利です。ファスナー付きポケットを複数搭載しており、ネクタイをはじめ小物類をしっかり収納できます。

ひとまとめにしておけば、旅先でのビジネスシーンからドレスアップが必要なシーンでもきっちり決められるはず。手提げと肩掛けの2Way仕様＆スーツケースのキャリーハンドルにも固定可能です。

34Lサイズの「EXPEDITION BACKPACK」（1万9800円）は、旅先の突然の雨でも安心な撥水加工を施した生地を採用。

▲「EXPEDITION BACKPACK」

大容量のメインコンパートメントに加え、ウォーターボトルなどが収納可能なサイドポケットも装備。ウィビングテープを使用したMOLLEシステムでギアやポーチを取り付けることもできます。カラーはカーキ・ネイビー・ブラック。

続いては、機内はもちろん外出先でサクッとパスポートの出し入れから支払いまで叶う「UTILITY SLING BAG」（8800円）。

▲「UTILITY SLING BAG」

ガバッと大きく口が開き視認性も抜群。多機能なポケットを搭載し貴重品を丸っと収納できますよ。外ポケットはマチのおかげでちょうどよい所で止まるので、作業のしやすさも◎なんです。

さらに滞在先でのスマートな着替えやクローゼットの整頓に欠かせない「HANGING CLOTHES ORGANIZER」（1万7600円）も登場。広げると4つの独立したコンパートメントが立ち上がるので、着替えなど一式まとめておくと便利です。

▲「HANGING CLOTHES ORGANIZER」

もちろんフック付きで掛けることも。なお、撥水性に優れた3層構造のテクニカルポリエステル素材を採用しています。

さらにケア系アイテムをまとめておける「ESSENTIALS ORGANIZER」（1万3200円）も登場。4 in1仕様のオーガナイザーは、3つの独立したポーチを装備。シャワー、グルーミングにガジェットと用途別にアイテムを分けておけます。各シーンに合わせた素材をポーチ部分に採用しており、まとめていれておいても干渉することなく持ち歩けます。

▲「ESSENTIALS ORGANIZER」

着替えのスーツにセットアップの持ち歩き、開けば途端にクローゼットがまとまるオーガナイザー。さらに小物を用途別にまとめられるポーチなど、旅先での整理整頓にスムーズな取り出しをサポートするFresh Tour Service。持ち歩きの快適さに加え、さらに忘れ物を防げるときたら、手に入れないわけにはいきませんよね。

