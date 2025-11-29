今月、初めて東京で開催された「デフリンピック」。女子ハンマー投げで優勝したのは、ウクライナ代表の選手でした。過酷な避難生活を続けながらも競技に打ち込んだ、彼女の思いを取材しました。

■女子ハンマー投げ 連覇を達成 ウクライナのフィリモシキナ選手

耳が聞こえない、聞こえにくい人のためのスポーツの祭典。今月開催されていた東京2025デフリンピックが、11月26日に閉幕しました。

陸上女子ハンマー投げウクライナ代表のリマ・フィリモシキナ選手。過去4大会連続で表彰台に上り、前回大会では金メダルを獲得しているレジェンド選手です。

生まれつき耳が不自由なため、コーチと手話でコミュニケーションを取ります。

出場選手の中で唯一の60メートル越えを記録し、連覇を達成しました。

■侵攻後すぐに避難 死と隣りあわせの日々を過ごす

フィリモシキナ選手にとってデフリンピックの連覇には、大きな意味がありました。

ロシアによる軍事侵攻をうけたウクライナ。

当時、フィリモシキナ選手は南東部の都市マリウポリに住んでいました。

──（住んでいた）マリウポリには戻れたんですか？

リマ・フィリモシキナ選手

「帰れませんでした。3年帰っていません」

侵攻が始まってから、すぐに避難を始めましたが…。

リマ・フィリモシキナ選手

「車で走っているとき車がよく横転していました。私たちも地雷を踏んで爆発してしまう可能性がありました。環境が変わりすぎて、不安も通りこしていました」

死と隣りあわせの日々。家族と離れて生活することもあったといいます。

■「ウクライナ人の強さ、折れない心を証明したい」表彰台へ

それでも、競技を続けるのにはある理由が…。

リマ・フィリモシキナ選手

「ウクライナのために勝つ。ただそれだけです」

国を守ってくれる人がいるから、競技に集中できる。その感謝を、結果で示し続けてきたフィリモシキナ選手。

リマ・フィリモシキナ選手

「落ち込むこともあったけど、ウクライナの兵士のおかげで、前向きな気持ちで練習を続けられました」

世界に、「ウクライナ人の強さ、そして、折れない心」を証明したい。多くの困難を乗り越え、再び表彰台の真ん中に立ちました。

リマ・フィリモシキナ選手

「ウクライナの皆さんに気持ちが伝わりました。早く戦争が終わってほしいという気持ちも込めました」

（11月28日放送『news zero』より）