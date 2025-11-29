ウクライナ選手、デフリンピック・女子ハンマー投げ連覇 過酷な避難生活の中…“反戦”胸に強さ証明
今月、初めて東京で開催された「デフリンピック」。女子ハンマー投げで優勝したのは、ウクライナ代表の選手でした。過酷な避難生活を続けながらも競技に打ち込んだ、彼女の思いを取材しました。
■女子ハンマー投げ 連覇を達成 ウクライナのフィリモシキナ選手
耳が聞こえない、聞こえにくい人のためのスポーツの祭典。今月開催されていた東京2025デフリンピックが、11月26日に閉幕しました。
陸上女子ハンマー投げウクライナ代表のリマ・フィリモシキナ選手。過去4大会連続で表彰台に上り、前回大会では金メダルを獲得しているレジェンド選手です。
生まれつき耳が不自由なため、コーチと手話でコミュニケーションを取ります。
出場選手の中で唯一の60メートル越えを記録し、連覇を達成しました。
■侵攻後すぐに避難 死と隣りあわせの日々を過ごす
フィリモシキナ選手にとってデフリンピックの連覇には、大きな意味がありました。
ロシアによる軍事侵攻をうけたウクライナ。
当時、フィリモシキナ選手は南東部の都市マリウポリに住んでいました。
──（住んでいた）マリウポリには戻れたんですか？
リマ・フィリモシキナ選手
「帰れませんでした。3年帰っていません」
侵攻が始まってから、すぐに避難を始めましたが…。
リマ・フィリモシキナ選手
「車で走っているとき車がよく横転していました。私たちも地雷を踏んで爆発してしまう可能性がありました。環境が変わりすぎて、不安も通りこしていました」
死と隣りあわせの日々。家族と離れて生活することもあったといいます。
■「ウクライナ人の強さ、折れない心を証明したい」表彰台へ
それでも、競技を続けるのにはある理由が…。
リマ・フィリモシキナ選手
「ウクライナのために勝つ。ただそれだけです」
国を守ってくれる人がいるから、競技に集中できる。その感謝を、結果で示し続けてきたフィリモシキナ選手。
リマ・フィリモシキナ選手
「落ち込むこともあったけど、ウクライナの兵士のおかげで、前向きな気持ちで練習を続けられました」
世界に、「ウクライナ人の強さ、そして、折れない心」を証明したい。多くの困難を乗り越え、再び表彰台の真ん中に立ちました。
リマ・フィリモシキナ選手
「ウクライナの皆さんに気持ちが伝わりました。早く戦争が終わってほしいという気持ちも込めました」