マリナーズのカル・ローリー捕手が今季、史上７人目の６０本塁打をマークしたが、ＤＨで出場した試合で打ったのは１１本。捕手出場試合では４９本をスタンドにたたき込んだ。

マスクをかぶって本塁打を放ったこれまでの最多記録は２００３年ブレーブスのハビー・ロペスの４２本（代打で１本）だから、大幅に記録を塗り替えたわけだ。

ポジションといえないがＤＨでも今季、フィリーズのカイル・シュワバーが５５本（ほかに左翼手出場で１本）を放って新記録となった。ドジャースの大谷翔平は投手としてマウンドに上がっていた状況で２本放っており、降板してＤＨに戻ったケース含め厳密には５３本。２人とも２００６年レッドソックスのデービッド・オルティスの４７本（ほかに一塁手で７本）を大幅に更新したのは間違いない。

ポジション別のシーズン最多本塁打記録を出すと、

▼投手＝Ｗ・フェレル（１９３１年インディアンス）９本

▼捕手＝Ｃ・ローリー（２０２５年マリナーズ）４９本

▼一塁手＝Ｍ・マグワイア（１９９８年カージナルス）６９本

▼二塁手＝Ｒ・ホーンスビー（１９２２年カージナルス）、Ｄ・ジョンソン（１９７３年ブレーブス）各４２本

▼三塁手＝Ａ・ロドリゲス（２００７年ヤンキース）５２本

▼遊撃手＝Ａ・ロドリゲス（２００２年レンジャーズ）５７本

▼外野手＝Ｂ・ボンズ（２００１年ジャイアンツ）７２本

▼ＤＨ＝Ｋ・シュワバー（２０２５年フィリーズ）５５本

個人的には来季こそ大谷に登板中に史上初の２桁本塁打をやって欲しいものである。