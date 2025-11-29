³ÑÅÄÍµµ£¤ËÇ÷¤ë¡È¿³È½¤Î»þ¡É¡¡»ÄÎ±¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¤¤ëÃË¤Ë¶Á¤¯Ì¾¼ê¥Ú¥ì¥¹¤Î¹ðÇò¡ÖËÍ¤¬¤¤¤¿»þ¤â¾õ¶·¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµî½¢ÌäÂê¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬È¯¤·¤¿È¯¸À¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î28Æü¤«¤é¥É¡¼¥Ï¹Ù³°¤Î¥ë¥µ¥¤¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥«¥¿¡¼¥ëGP¤òÁ°¤Ë¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÂ¿¤¯¿Í¤ÈÆ±¤¸Íý²ò¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡º£GP¤Ï³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÀµÇ°¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼óÇ¾¿Ø¤¬»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ò´Þ¤á¤¿Íèµ¨¿ØÍÆ¤ÎÈ¯É½¤ò·è¾¡½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤¦¤È·èÄê¡£ËÜ¿Í¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö»ÄÎ±¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢³ÑÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¾Íè¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö²×Î©¤Ã¤Æ¤ë¤«¡© ¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ï»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤éº£¤µ¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¡£¤¹¤Ç¤Ë²¿¤«¤ò¸ç¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÎÄ¶¿·À±¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Î¾º³Ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë³ÑÅÄ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£F1»ÄÎ±¤¹¤é¤â³ð¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ëOB¤Î°Õ¸«¤Ï¶Á¤¯¡£21Ç¯¤«¤éºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤ÆF1¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿35ºÐ¤Ï¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMotosports.com¡Ù¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·ë¶É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÁ±¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¡¼¥¹¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò°Å¤Ë¤¯¤µ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Èà¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬¤¤¤¿»þ¤â¾õ¶·¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÁà¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡×
¡¡ÌµÏÀ¡¢F1¤Ï·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¶È³¦¤À¡£º£µ¨¤Î³ÑÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁÓ¼º¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢ÎäÅ°¤Ê¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Îµá¿´ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó»ÅÍÍ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤ÎÁàÂÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯²½¤â¥¨¡¼¥¹¤Ë¼çÆ³¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê²á¹ó¤À¡£¶áÁö¤Ç¿Ø±Ä¤Î¼ºÂÖ¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¤â¥Ú¥ì¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤È2Àï¡£³ÑÅÄ¤ËÀ¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
