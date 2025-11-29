２０２４年、半世紀の歴史に幕を下ろした札幌の「回転レストラン」。



その味が北広島で復活です。



新しいレストランには当時の総料理長が再び厨房に立ち、５０年以上親しまれてきた味を守り続けます。



遊び心のあるソースの演出で道産食材の味が引き立つハンバーグ。



さらに、洋風にアレンジしたかつ丼など本格的なランチメニューが並びます。



この料理を手掛けているのが金子厚シェフです。





じつは、あのレストランで長年腕を振るっていました。３６０度の札幌の景色を楽しむことができた「回転レストラン」です。（金子厚総料理長（当時））「『ロンド』は本日で終了いたします。最後までおいしい料理を作りましょう。オープンします」２０２４年、半世紀の歴史に幕を下ろした「センチュリーロイヤルホテル」。総料理長だった金子シェフは４０年以上、人生の節目などに訪れる客を見守ってきました。そして、１２月１日からリニューアルオープンする北広島のレストラン。ここで再びシェフとして確かな味を届けることになり、回転レストランのメニューが復活することになりました。（mog 金子厚シェフ）「まかないから生まれた「スパゲッティセンチュリー風」と言って、もう５０年以上の歴史がある商品になっております」醤油とみりんのシンプルな味付け。長きにわたり親しまれてきた和風スパゲッティです。新たなレストランでも「センチュリー風」として、味も名前も引き継がれることになりました。（百瀬記者）「やさしい和風のソースに、このタマゴがさらにまろやかにしてくれます。どこか懐かしい味がしますね」来週のオープンを前に、この味を噛みしめるように食べる男性の姿もありました。元「センチュリーロイヤルホテル」の営業企画室支配人・蝦名訓さんです。このスパゲッティを食べると、親しんでくれた客の姿がいまも浮かぶといいます。（蝦名訓さん）「自分の思い入れというよりは、ホテルに来る客が「よく食べたよ」とか「おいしいよね」という話をよく話してくれるので、むしろそっちの方が印象的ですかね。ほんとうに懐かしい味で、うれしいです」（mog 金子厚シェフ）「北広島という地ではありますけど、北広島を盛り上げていきたいなと思っております」半世紀にわたり愛された伝統の味。「回転レストラン」から場所を変えてもその味が変わることはありません。