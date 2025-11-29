STVニュース北海道

写真拡大

２０２４年、半世紀の歴史に幕を下ろした札幌の「回転レストラン」。

その味が北広島で復活です。

新しいレストランには当時の総料理長が再び厨房に立ち、５０年以上親しまれてきた味を守り続けます。

遊び心のあるソースの演出で道産食材の味が引き立つハンバーグ。

さらに、洋風にアレンジしたかつ丼など本格的なランチメニューが並びます。

この料理を手掛けているのが金子厚シェフです。

じつは、あのレストランで長年腕を振るっていました。

３６０度の札幌の景色を楽しむことができた「回転レストラン」です。

（金子厚総料理長（当時））「『ロンド』は本日で終了いたします。最後までおいしい料理を作りましょう。オープンします」

２０２４年、半世紀の歴史に幕を下ろした「センチュリーロイヤルホテル」。

総料理長だった金子シェフは４０年以上、人生の節目などに訪れる客を見守ってきました。

そして、１２月１日からリニューアルオープンする北広島のレストラン。

ここで再びシェフとして確かな味を届けることになり、回転レストランのメニューが復活することになりました。

（mog　金子厚シェフ）「まかないから生まれた「スパゲッティセンチュリー風」と言って、もう５０年以上の歴史がある商品になっております」

醤油とみりんのシンプルな味付け。

長きにわたり親しまれてきた和風スパゲッティです。

新たなレストランでも「センチュリー風」として、味も名前も引き継がれることになりました。

（百瀬記者）「やさしい和風のソースに、このタマゴがさらにまろやかにしてくれます。どこか懐かしい味がしますね」

来週のオープンを前に、この味を噛みしめるように食べる男性の姿もありました。

元「センチュリーロイヤルホテル」の営業企画室支配人・蝦名訓さんです。

このスパゲッティを食べると、親しんでくれた客の姿がいまも浮かぶといいます。

（蝦名訓さん）「自分の思い入れというよりは、ホテルに来る客が「よく食べたよ」とか「おいしいよね」という話をよく話してくれるので、むしろそっちの方が印象的ですかね。ほんとうに懐かしい味で、うれしいです」

（mog　金子厚シェフ）「北広島という地ではありますけど、北広島を盛り上げていきたいなと思っております」

半世紀にわたり愛された伝統の味。

「回転レストラン」から場所を変えてもその味が変わることはありません。