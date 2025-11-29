ユ・ヒョンジュも登場！韓国屈指の“美人ゴルファー軍団”、全員参加のファンミーティング開催へ

韓国の“美人ゴルファー軍団”がファンミーティングイベントを開催する。

【写真】ユ・ヒョンジュ、無防備な“あぐらポーズ”

斗山（トゥサン）建設We'veゴルフチームは11月29日と30日の2日間にかけて、斗山We'veザ・ゼニス・セントラル天安（チョナン）モデルハウスでファンミーティングイベントを開催する。

イベントにはパク・ヘジュン、パク・キョル、イ・ユルリン、ユ・ヒョジュ、ユ・ヒョンジュ、キム・ミンソル、イム・ヒジョンら所属選手7人が全員参加する。

29日はパク・ヘジュン、パク・ギョル、イ・ユルリン、ユ・ヒョジュが、30日はユ・ヒョンジュ、キム・ミンソル、イム・ヒジョンが出演しファンと交流。イベントは両日とも午後1時から5時まで行われ、ファンサイン会をはじめ選手の愛用品抽選、さまざまな景品イベントなど豊富なプログラムが展開される予定だ。

（写真＝斗山建設）

斗山建設We'veゴルフチームのファンサイン会に所属選手全員が参加するのは今回が初めて。イベント会場の斗山We'veザ・ゼニス・セントラル天安は、斗山建設が天安地域に初めて供給するハイエンドブランド団地である。

斗山建設We'veゴルフチームは今シーズンの韓国女子ツアーで輝かしい成果を残した。7月の「ロッテオープン」でパク・ヘジュンがチーム史上初勝利を挙げると、キム・ミンソルは「BCカード・ハンギョン・レディースカップ」と「東部建設・韓国土地信託チャンピオンシップ」を制し、デビューシーズンにして2勝の活躍を見せた。

また、10月にはイ・ユルリンが「サンサンイン・ハンギョン・ワウネット・オープン」で優勝し、チーム通算4勝目を飾った。パク・ヘジュン、キム・ミンソル、イ・ユルリンがともに“人生初優勝”に成功するという、意味の大きいシーズンとなった。

（写真提供＝KLPGA）ユ・ヒョンジュ

斗山建設の関係者は、「今年4勝を収めたゴルフチームの意味あるシーズンを記念し、選手たちが直接顧客のもとを訪れて感謝の挨拶を伝えたいという思いで今回のイベントを企画した」とし、「今回のファンミーティングが訪問客に特別な経験となると同時に、斗山建設の高品格な住居哲学と文化的感性を自然に感じることができる時間になることを願う」と伝えた。