トヨタの「小型“スライドドア”バン」実車公開！ 全長4.4m級「ちょうどイイ」サイズの“静音”モデル！ スッキリ顔も凛々しい「プロエースシティ」英国の建設ショーで展示
トヨタの「マルチパスウェイ」を英国でもアピール
トヨタの英国法人は、2025年11月19日よりオリンピアで開幕する英国最大の建設ショー「ロンドン ビルド エキスポ」において、欧州トヨタの商用車部門である「トヨタプロフェッショナル」が手がけるLCV（Light Commercial vehicle：小型商用車）を出展しました。
そのなかには「プロエースシティ」の姿もあります。
プロエースシティは、2019年より欧州で販売を開始したコンパクトなハイトワゴンおよび商用バンです。
ボディサイズは、ショートホイールベース版（L1）が全長4403mm×全幅1848mm×全高1796-1825mm、ホイールベース2785mm。
高い全高に加え、パッケージングにも配慮したスクエアなスタイリングのおかげで、広い室内および荷室空間を確保します。
ロングホイールベース版（L2）が全長4753mm×全幅1848mm×全高1812-1820mm、ホイールベース2975mmです。
後席両側にスライドドアを備え、貨物用途のベーシックな商用バン仕様から多人数乗車まで対応する乗用ミニバンまで、様々なラインナップを用意しています。
なお、乗用タイプとなる2列シートハイトワゴン（L1）および3列シートミニバン（L2）の車名は「プロエースシティ ヴァーソ」として商用バンモデルとの差別化を図り、快適な機能も備えます。
搭載されるパワーユニットはディーゼルエンジンなどに加え、2021年にはEV（電気自動車）の「プロエースシティ Electric（エレクトリック）」も設定されました。
2023年11月にはマイナーチェンジモデルが発表され、最新のトヨタ車テイストに沿ってすっきりしたフロントマスクとするなどイメージを刷新し、2024年春より欧州各地で順次発売を開始しています。
ロンドン ビルド エキスポでは、プロエースシティのEVモデルが出展されました。
マイナーチェンジで航続距離を伸ばしており、これまでのモデルよりも50km増となるクラストップの航続距離330km（メーカー公称値）を達成しています。
なおプロエースシティは、欧州で提携を結ぶステランティスグループからOEM供給を受けるモデルです。
ロンドン ビルド エキスポに出展されたトヨタプロフェッショナルのLCVは、プロエースシティEVのほか、「カローラ コマーシャル ハイブリッド」（日本未発売の「カローラツーリング」商用バン仕様）や中型商用バン「プロエースEV」、ピックアップトラック「ハイラックス」のディーゼル48Vハイブリッドなど多彩なラインナップです。
EVからハイブリッド、ディーゼルハイブリッドに至るまで複数の電動パワートレインを用意することで、トヨタが目指すマルチパスウェイ（さまざまな使用環境やニーズに応える多様な選択肢）についてもアピールしました。