女優・小芝風花の姿にフォロワーは驚いた。

２９日までにインスタグラムを更新し、「お知らせです 本日、１１月２８日（金）発売の『ＫＩＭＯＮＯａｎｎｅ．ｖｏｌ．７』の表紙を務めさせて頂きました お手にとって頂けると嬉しいです」と着物雑誌のカバーを飾ったことを報告した。

今年はＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の花魁（おいらん）役が話題となった小芝。雑誌では黒髪のスーパーロングで変ぼう。指をあごに添え、アンニュイな雰囲気を醸し出している。

さらに連続投稿で「またまたお知らせです」とし、「本日、１１月２８日（金）発売の「２５ａｎｓ」に掲載して頂いております ぜひお手にとってくださいませ」と背中が大胆に開いた衣装のモデル姿も披露した。

フォロワーは「まじ！？全く風花ちゃんに見えない」「今までの雰囲気とガラッと変わってますね」「すごーいっ！違う人みたぁーいっ」「いつにない可愛さ」「化けた笑 お人形さんみたいやね」「新しいコンセプトでとてもかわいいです」「いつもと違うイメージだけどめちゃくちゃ好き」「誰か分からなかった」「別人級」「セクシー格好いい」と衝撃だった。