大分県日田市中津江村の林業会社「田島山業」（田島信太郎社長）は、地域の生物多様性保全を目指し、同村合瀬にある保有林「みんなの森」でIT大手のLINEヤフー（東京都）と合同調査を行った。

LINEヤフーと田島山業は、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を取引できる国の「J−クレジット制度」を活用し、昨年2月に二酸化炭素（CO2）の吸収量を売買する10年契約を結んだ。同年9月、みんなの森で植樹活動も行った。

生物多様性調査は今月13日に実施。スマートフォン用のいきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」を活用し、植樹後の状況と生息する動植物を確認した。

Biomeは、スマホで撮影した動物や植物を人工知能（AI）が判定し、生物の種名が分かる。位置情報なども記録され、多くの人が投稿することで生息地などのデータも集積する。みんなの森の調査では植樹から1年を経て、182種の動植物が確認された。

調査後に両社は、落ちているどんぐりを拾い集め、観葉植物として別の場所で約2年かけて苗を育て、森に植える「戻り苗」の活動にも着手。近隣の鯛生（たいお）スポーツセンターに移動し、シラカシのどんぐりを採取した。集まったどんぐりは今後、専用の木鉢に入れてLINEヤフーのオフィスで育てる。

取り組みには両社の関係者をはじめ、戻り苗を提唱する山林支援会社ソマノベース（和歌山県）、Biomeを開発したバイオーム（京都府）の社員ら計約40人が参加。LINEヤフーコーポレートPR部の加藤貴史さん（47）は「多くの動植物がいて驚いた。どんぐりも大切に育てていきたい」。ソマノベースの浅利知波瑠（ちはる）さん（29）は「活動を通じて、森に対する関心が高まればうれしい」と期待した。

（床波昌雄）