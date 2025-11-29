長崎に原爆が投下された後、負傷者の救護に当たった人々の体験記などを集めた企画展「あの日命をつなぐために〜被爆体験記で伝える救援と救護」が、長崎市平野町の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館で開かれている。来年1月31日まで。

同館の交流ラウンジには被爆者を乗せた「救援列車」のルートを示す路線図のほか、困難を極めた治療についての証言や写真、絵をまとめたパネルを展示している。救援列車の機関士らの証言映像も、英語の字幕付きで上映している。

被爆直後の混乱の中で長崎市内の救護所で作業に当たったり、市外に向けて救援列車を運行したりと、不眠不休で尽くした人々のことを広く知ってもらおうと企画された。救護や遺体の処理をしたことによって、二次的に放射能の影響を受けた「救護被爆者」も多数いる。

23日は開幕イベントとして、救援列車が着いた諫早駅で負傷者を搬送し、死者を荼毘（だび）に付した体験についての紙芝居が上演された。作成した「長崎被災協・被爆二世の会・諫早」のメンバーが朗読。当時15歳で、列車から負傷者を運び出す任務を何日間も続けた氏原和雄さん（95）が来場し、「一刻も早く医師に診せ、救ってもらわねばと無我夢中だった」と振り返った。（今井知可子）