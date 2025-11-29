ÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¡ÖÁá¤¯ÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§Äê¤ò¡×¡¡Ä¹ºê¸©¤ÈÄ¹ºê»Ô¤ËÍ×ÀÁ
¡¡ÈïÇúÂÎ¸³¼ÔÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ðÃÄ¤¬14Æü¡¢Èï¹ð¤ÎÄ¹ºê¸©¤ÈÄ¹ºê»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤òÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§¤á¤ë¤è¤¦²þ¤á¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¸¶¹ð¤ÎÉÍÅÄÉðÃË¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Á¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯Ç§Äê¤¹¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÁÊ¾Ù¤ò½ä¤Ã¤ÆºòÇ¯9·î¤ÎÄ¹ºêÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢Æ±»ÔÅìÉô¤Îµì3Ä®¤ËÊü¼ÍÀÊª¼Á¤ò´Þ¤à¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸¶¹ð44¿Í¤Î¤¦¤Á15¿Í¤òÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§Äê¤·¤¿°ìÊý¡¢»Ä¤ë¸¶¹ð¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¡£¸¶¹ð¡¢Èï¹ðÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¤·¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ç¿³Íý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í×ÀÁ¤Ç¸¶¹ðÃÄÄ¹¤Î´ä±ÊÀéÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ï¡ÖÊü¼ÍÀþÈùÎ³»Ò¤ÎÉÝ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³ØÅª´ÑÅÀ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¡¢¸©¡¢»Ô¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»Ù±ç¼Ô¤ÇÈïÇú¼Ô¤ÎÀîÌî¹À°ì¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¸¶Çú¤Ç¤Ï¹ñ¤Î±ç¸î¶è°è³°¤Ç¤â¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤òÍá¤Ó¤¿¿Í¡¹¤òÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤è¤¦À©ÅÙ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î°ã¤¤¤òËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Ëº¹ÊÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤ä»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë
