有明海、橘湾、大村湾の三つの海に面する長崎県諌早市。それぞれの海岸沿いにある遺跡の出土品を一堂に集めた初めての展示会「諫早の縄文展」が29日から、同市東小路町の市美術・歴史館で始まる。縄文人が暮らしの中で使った土器、骨角器など約220点のほか、貝殻や骨など当時の食生活が分かる資料も展示される。

3遺跡は、有喜（うき）貝塚、西常盤貝塚、伊木力遺跡。このうち有喜貝塚は1925（大正14）年、京都帝国大（現在の京都大）による県内初の学術調査として発掘された。今回、100周年の節目として、京都大が所蔵する有喜貝塚出土の土器4点も借りて展示する。

有明海そばの西常盤貝塚からは、現在も特産品であるマガキの貝殻が大量に出土。一方、橘湾沿いの有喜貝塚では、現在はミナと呼ぶ巻き貝の殻が多いという。「私たちが今も食べている海の恵みを、縄文人も食べていたことが分かる」と担当者は話す。伊木力遺跡では、縄をくくり付けて使った石錘（せきすい）（いかり）が多く見つかっている。

この地域では産出しない黒曜石を加工した装飾品や釣り針なども見つかっており、担当者は「豊富な水産物を加工品にして、物々交換をしていたのでは」と推測する。西常盤貝塚では、ほほ笑みを含んだような土偶頭部が見つかっており、当時の祈りの形態もうかがえる。

展示は1月18日までの午前10時〜午後6時。火曜休館。同館＝0957（24）6611。（今井知可子）