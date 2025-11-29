戦時下の日本では、約1200人の民間外国人が「敵性外国人」として強制収容され、全国各地の敵国人抑留所で過酷な日々を過ごした。抑留を強いられた英国人医学生と米国人教師の収容生活とその後を追いながら、あらためて戦争の非道さを検証し、平和の大切さを考える戦後80年特別講座「敵国人抑留を検証する」が、真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まった12月8日、福岡市中央区で開かれる。

講師は元西日本新聞記者で旧制高校史研究家の小山紘さん。講座では、英国国籍の医学生シディングハム・デュア氏と、熊本市の旧制五高（熊本大学の前身）で太平洋戦争開戦まで英語を教えた米国人のロバート・クラウダー氏＝ともに故人＝の2人を取り上げる。

デュア氏は祖父の代に来日した親日一家だった。「神奈川第一抑留所」（神奈川県南足柄市）に収容され、終戦後に4年遅れで医科大学を卒業。東京都内で外科医として活動し、日本人と結婚して日本国籍を取得。1990年に死去した。

一方、クラウダー氏は開戦当日に旧制五高の官舎から熊本県警に連行され、諜報（ちょうほう）容疑で逮捕された。厳しい取り調べを受けて抑留され、43年に捕虜交換船で米国に強制送還。それでも日本を愛し続け、在日中に学んだ日本画の画家になり、2013年に死去した。

善良な隣人だった民間外国人を突然襲った「敵国人抑留」とは一体何だったのか。小山さんは「日本を愛した外国人を“敵”に変えた戦争について考えたい」と話す。

特別講座は12月8日午後3時半から中央区のホテルニューオータニ博多2階、西日本新聞TNC文化サークルで開催。参加費千円。申し込み・問い合わせは同文化サークル＝092（721）3200。