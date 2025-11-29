福岡県立朝倉東高の生徒が経営する地域の特産品を使った商品の開発・販売会社「Easter Inc.（イースター・インク）」が22日、佐賀県鳥栖市本鳥栖町の商業施設「フレスポ鳥栖」で、新商品発表会と即売会を開いた。福岡県外でのイベントは初めてで、生徒COO（最高執行責任者）の高（こうの）桜子さん（18）は「佐賀県の皆さんにイースター・インクのことを知ってほしい」と、知名度アップに期待を寄せた。

会社は同校で商業を学ぶ生徒が主体となって2022年に設立された株式会社。株主でもある3年生を中心に経営を担い、地場企業と連携したドレッシングや加工みそなど、多くの商品を生み出してきた。24年の売上高は約357万円、経常利益は約42万円。福岡県内では同社の知名度が定着してきたことから、鳥栖市でのイベントを企画した。

新商品の発表では、イチゴ味の米粉ベビーカステラ「いちごまる」（6個入り、580円）▽ココア風味のマドレーヌ「チョコレーヌ」（200円）▽果実のジュレ（ゼリー飲料）「3WAY あなたはどうする？」（400円）−の3種類が披露された。

どれも子どもや若者をターゲットに、朝倉市の和菓子製造販売「床島屋製菓」、ベーカリー「ORIGINE MONTMARTRE（オリジーヌ・モンマルトル）」、ドライフルーツ製造販売「フィールドベース」と共同開発。担当した3チームは、コスト面などからベビーカステラに押す焼き印を断念したり、ドライフルーツ入りケーキから始まった企画が最終的にゼリー飲料になったりと、紆余（うよ）曲折あったエピソードも紹介した。

即売会では、自社商品22種類を含む商品33種類を販売。プリンが午前中で売り切れる盛況ぶりで、チョコレーヌなどを購入した鳥栖市の60代主婦は「朝倉東高の取り組みは初めて知った。高校生が作る商品に興味があるので、頑張って新商品を開発してほしい」とエールを送った。

生徒CEO（最高経営責任者）の田中康汰さん（17）は「新商品の売れ行きが良く、自社商品のおいしさや魅力を知ってもらうきっかけにしたい」と手応えを語った。

同社の一部商品は朝倉市山田の「三連水車の里あさくら」やインターネットなどで購入できる。（前田絵）