ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が28日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸5億5千万円プラス出来高払いでサインした(金額は推定)。来季は7年契約の4年目。けがに泣いた今季を振り返り、来季の全試合出場を誓った。

「143試合出られなかったことが申し訳ない。日本一はうれしかったけど、われに返ると何もできていないというのが一番の印象です」。開幕直後に腰の手術を受け、シーズン終盤には左脇腹を痛めた。加入後最少の75試合出場にとどまり、打率3割1厘、10本塁打、41打点に終わった。

試合に出られないもどかしさが募り、来季は3年ぶりの全試合出場を目指す。「しっかりレギュラーとして143試合出るのは大切なこと」。腰や左脇腹の状態も順調に回復しており、「普通の強度で動ける状態まで来ている」とうなずいた。

来年3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も控える。「そういうところでプレーしたいと思うのは野球選手としては当然です」と2大会連続世界一に意欲十分。来季は万全な体で侍の世界一＆タカの日本一に挑む。 （小畑大悟）