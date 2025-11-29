会社員や公務員が保有する健康保険証の有効期限が12月1日で切れる。これで既存の保険証は全て失効することになる。

政府はマイナンバーカードに保険証機能を持たせたマイナ保険証への切り替えを促すが、利用率は伸び悩む。医療現場で混乱が生じないように柔軟な運用を求めたい。

期限切れとなるのは企業の健康保険組合や公務員の共済組合などの保険証で、対象者は約7800万人に上る。

失効後に医療機関を受診する際は、マイナ保険証か、マイナ保険証を持たない人に配布される資格確認書を提示することになる。

政府は暫定措置として、来年3月末までは期限切れの保険証でも、本来の自己負担割合で済むよう医療機関などに伝えた。

自営業者らが加入する国民健康保険と75歳以上の保険証は今年7月末で期限が切れ、同様の措置が取られている。

移行期の例外措置だった資格確認書は、有効期限が1年から最大5年に延長された。

このような国民に分かりにくい対応を重ねているのは、政府の狙い通りにマイナ保険証が定着しないからだ。

10月末の時点で、マイナカードの保有者のうち9割近くがマイナ保険証の登録を済ませている。ところが利用率は4割に満たない。

さまざまな理由が挙がる。マイナ保険証の導入当初、他人の情報をカードにひも付けるミスや、医療機関の端末で保有者の情報が読み取れないトラブルが相次いだ。個人情報の取り扱いとシステムに対する不信は根強い。

受診する際にマイナ保険証を端末に入れ、暗証番号や顔認証で照合する手間を嫌がる人もいる。高齢者の利用が進まない一因のようだ。

マイナ保険証に切り替える理由が分からず、利便性を感じていない国民も多い。

それにもかかわらず、政府は保険証を廃止し、マイナ保険証への一本化を急いだ。任意であるマイナカードとマイナ保険証の取得を強引に進めたことも反発を招いた。

今日の状況は国民の理解を得る過程をおろそかにした結果だ。失政と言ってよい。

マイナ保険証を普及させ、医療情報をデジタル化する意義は確かにある。

初めて受診する医療機関でも過去の病歴や投薬歴、特定健診の結果が把握でき、より適切な処置が可能になる。薬の過剰な投与も防げる。

救急搬送された場合にも、応急処置や病院の選定に活用できる。

政府がいくらマイナ保険証の利便性をアピールしても、信頼を欠いたままでは国民に浸透しない。政府も認識しているはずだ。

国民が安心して医療機関を受診することに、少しでも揺らぎがあってはならない。無理してマイナ保険証に一本化せず、従来の保険証との併用を認めるべきではないか。