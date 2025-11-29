ÈÕ½©¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¸«º¢¡¡º´²ì¡¦¤ß¤ä¤Ä®¡Ö»³ÅÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡×
¡¡º´²ì¸©¤ß¤ä¤Ä®äÂ¸¶¤Î¡Ö»³ÅÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡×¤ÇÃÙºé¤¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÕ½©¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Íè±à¼Ô¤ÏÌó6ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òºÌ¤ë²«¿§¤ÎÂçÎØ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£12·î6Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¤¬2001Ç¯¡¢µÙ¹ÌÅÄ¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤ÈÃªÅÄ¤Ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ò¿¢¤¨¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤êÃÄÂÎ¤¬24Ç¯ÅÙËö¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯6·î¤ËÄ®¤Î¾¦¹©²ñ¤ä´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ê¤É5ÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö»³ÅÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï9·î°Ê¹ß¡¢3²ó¤Î¼ï¤Þ¤¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¡¢³«²Ö¤âÎãÇ¯¤ÎÈ¾¿ôÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ëNPOË¡¿Í¡Ö»³ÅÄ¤ÎÉ÷¡×¤ÎËãÀ¸·ÃÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö´¨ÃÈ¤Îº¹¤Ç²Ö¤Î¿§¤¬ÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤êºé¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢12·î¤Þ¤Ç´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÍè±à¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³«±à¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å4»þ¡¢Æþ¾ìÎÁ¤Ï18ºÐ°Ê¾å300±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å100±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë