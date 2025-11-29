日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55〜 ※関東地区ほか／19:00〜)の全出演アーティストのタイムテーブル最新版は、以下の通り。

『ベストアーティスト2025』

※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)

※放送時間は変更の可能性あり

○第一部（15:55〜16:55）

●アイナ・ジ・エンド

●aoen

●Kep1er

●Da-iCE

●BALLISTIK BOYZ

●マルシィ

●ME:I

●M!LK

□アイドル大集合！特別企画

●＝LOVE　●超ときめき宣伝部　●日向坂46

○第二部（19:00〜22:54）

【19時台】

●INI

●＆TEAM

●木村カエラ

●SUPER EIGHT

●SUPER BEAVER

●乃木坂46

●back number

□オープニングアクトパフォーマンス

●高橋海人(King ＆ Prince)　●市川團十郎　●RIEHATA　ほか

□25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー

●きゃりーぱみゅぱみゅ　●ORANGE RANGE　●大塚愛

【20時台】

●家入レオ

●m-flo

●Creepy Nuts

●NiziU

●Perfume

●ポルノグラフィティ

●Mrs. GREEN APPLE

□ドラマの主題歌披露を見届けるためにキャストが登場

『良いこと悪いこと』間宮祥太朗、新木優子

『ESCAPE それは誘拐のはずだった』桜田ひより、佐野勇斗

□King ＆ Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート

●King ＆ Prince

□25回記念特別企画! 8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー

●Hey! Say! JUMP「夜空ノムコウ」(SMAP)

●timelesz「Can do! Can go!」(V6)

●King ＆ Prince「青春アミーゴ」(修二と彰)

●SixTONES「シンデレラ・クリスマス」(KinKi Kids)

●Travis Japan「夢物語」(タッキー＆翼)

●Aぇ! group「チャンカパーナ」(NEWS)

●Snow Man「Happiness」(嵐)

●SUPER EIGHT〜オールラインナップ〜

【21時台】

●Ado

●timelesz

●Travis Japan

●HANA

●Hey! Say! JUMP

●Mrs. GREEN APPLE　

□6周年6曲スペシャルメドレー

●SixTONES

【22時台】

●Aぇ! group

●Omoinotake

●Creepy Nuts

●Superfly

●Snow Man

●back number

●Perfume

●福山雅治

□映画の主題歌披露を見届けるためにキャストが登場

映画『新解釈・幕末伝』ムロツヨシ、佐藤二朗

□ベストフレンド企画

●KARA×NiziU