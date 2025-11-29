¡Ö»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤«¤â¡×46ºÐ¤Ç¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¡¡¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½
29ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù(Ëè½µÅÚÍË11:00¡Á)¤Ë¤Ï¡¢46ºÐ¤Ç¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿²È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù¤è¤ê (C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
6Ç¯Á°¡¢46ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²¼ºä¸ü»á¡£¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë´õË¾¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢µþÅÔ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
65ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡£¤³¤Î¼À´µ¤Ï¸¶°ø¤âº¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤â²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤«¤â¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë²¼ºä»á¡£ºÊ¡¦²Â»Ò»á¤â¡ÖºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼ºä»á¤¬¿·¤¿¤Ê´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÄÌ¤¦¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÆ¯¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¿Í´Ö¤ä»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤¬°Î¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Çö¤ì¤æ¤¯Æü¡¹¤Îµ²±¤ò¼Ì¿¿¤Ç·Ò¤®¤È¤á¤ë²¼ºä»á¡£¤½¤ó¤Ê²¼ºä»á¤ÏSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë»×¤¤¤ò¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù¤è¤ê (C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
6Ç¯Á°¡¢46ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²¼ºä¸ü»á¡£¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë´õË¾¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢µþÅÔ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤«¤â¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë²¼ºä»á¡£ºÊ¡¦²Â»Ò»á¤â¡ÖºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼ºä»á¤¬¿·¤¿¤Ê´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÄÌ¤¦¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÆ¯¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¿Í´Ö¤ä»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤¬°Î¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Çö¤ì¤æ¤¯Æü¡¹¤Îµ²±¤ò¼Ì¿¿¤Ç·Ò¤®¤È¤á¤ë²¼ºä»á¡£¤½¤ó¤Ê²¼ºä»á¤ÏSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë»×¤¤¤ò¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£