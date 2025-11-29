「疲れた日に食べたいのは？」＜回答数28,219票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第368回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「疲れた日に食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「疲れた日に食べたいのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
野菜の旨みたっぷり！絶品ひき肉カレー
【材料】（4人分）
合いびき肉 400~500g
ジャガイモ 2個
玉ネギ 2個
ニンジン 1/2本
ピーマン 4~5個
ニンニク 2片
ショウガ 1片
ローリエ 2~3枚
固形ブイヨン 2個
水煮トマト(缶) 1缶
赤ワイン 100ml
水(市販ルー指定水量) 500ml
市販のカレールウ 1箱
カレー粉 大 1~2
塩コショウ 少々
サラダ油 大 2
バター 10g
ご飯(炊きたて) お茶碗 4~5杯
薬味(お好みの) 適量
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむき、小さいめのひと口大に切り、水に放つ。
2、玉ネギは粗めのみじん切りにする。
3、ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。
4、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、みじん切りにする。
5、ニンニクは縦半分に切って芽を取り、みじん切りにする。
6、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。
【作り方】
1、鍋にサラダ油、ニンニク、ショウガを入れ中火にかけ、香りが立ってくればバター、玉ネギ、ニンジンを炒めあわせる。
2、全体にしんなりすれば、水きりしたジャガイモ、ピーマンを加えて炒めあわせ、合びき肉を加え、肉の色が変わるまで炒め、カレー粉を加えて炒めあわせ、塩コショウをする。
3、ローリエ、固形ブイヨン、水煮トマト、赤ワイン、水を加え、強火にして煮立てば、軽くクツクツ煮立つ火加減で12〜13分煮る。
水煮トマトがホールの場合は手でつぶしながら汁ごと加えて下さい。トマトの種が気になる方は、一度網を通して、種や皮を取り除いても。
4、市販のカレールウを割り入れ、弱火でルウを溶かし、更に15分時々混ぜながら弱火で煮込む。
5、器にご飯、カレーを盛り、好みの薬味を添える。（ローストスライスアーモンド、ゆで卵、らっきょう、福神漬け、イカ塩辛など）
(E・レシピ編集部)
