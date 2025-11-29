マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさんが27日、自分でも驚く体の現象を語りました。

イチローさんは今回、俳優のディーン・フジオカさんとともにオリックスグループ公式のインスタライブにて、悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」を行いました。

2人の素顔に迫るため、イチローさんが一枚、トークのテーマとなるカードを引き「情けない話」を話します。

イチローさんは「僕、現役中ゲームに出られないような致命的なケガはほとんどしてないんですよ。しかし引退してまもなく7年、毎年ケガをしています」と明かします。

続けて「今も肉離れをしています。6日くらい前の話ですけど、高校生とプレーをするため体を作ったら最後に肉離れをした。情けないです」と話しました。

しかし話には続きがあり、「興味深いのが僕今年52歳になって、毎年ケガをしているんですけど、今年は肩と内転筋そして今、太ももの裏を肉離れをしました。明らかに治癒力が上がっているのが面白いです。6日前肉離れをしたんですけど(回復が)7割くらいまで来てるんですよ。肩も内転筋も肉離れも全部同じ現象があるんですよ。それがなぜかは分からないんですよ、はっきりと」と驚きの肉体の変化を語りました。