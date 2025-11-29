宇野昌磨、現役時代よりも長くリンクにいる理由とは 引退後もリンクに1日6時間
プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が、12月3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
宇野昌磨 ＝テレビ朝日提供
オリンピックで日本フィギュア界最多となる3個のメダルを獲得した宇野。去年5月に競技生活を引退したが、アイスショーの準備のため1日6時間リンクにいることもあるという。現役時代は、体の疲労も考え、1日4時間程度の練習だったが、今は別の出演者にスケートを教えたり、ショー全体の演出を見たりと、やることが広範囲になり忙しくなったと話す。
フィギュアスケートは5歳から始めた宇野。偶然行ったリンクにいた浅田真央に誘ってもらい、やりたいと思うようになったという。滑ることは大好きだったが練習を続けられたのは、送り迎えはもちろん、リンクにいる間ずっと様子を見て叱ってくれた母のおかげだと振り返る。
宇野昌磨 ＝テレビ朝日提供
オリンピックで日本フィギュア界最多となる3個のメダルを獲得した宇野。去年5月に競技生活を引退したが、アイスショーの準備のため1日6時間リンクにいることもあるという。現役時代は、体の疲労も考え、1日4時間程度の練習だったが、今は別の出演者にスケートを教えたり、ショー全体の演出を見たりと、やることが広範囲になり忙しくなったと話す。
フィギュアスケートは5歳から始めた宇野。偶然行ったリンクにいた浅田真央に誘ってもらい、やりたいと思うようになったという。滑ることは大好きだったが練習を続けられたのは、送り迎えはもちろん、リンクにいる間ずっと様子を見て叱ってくれた母のおかげだと振り返る。