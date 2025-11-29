高橋洋子「作品やストーリーを一切知らないまま…」『新世紀エヴァンゲリオン』主題歌「残酷な天使のテーゼ」レコーディング秘話
10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30〜22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』主題歌「残酷な天使のテーゼ」でもおなじみの歌手・高橋洋子さんがゲストに登場。ここでは「残酷な天使のテーゼ」を初めて聴いたときの印象について語ってくれました。
◆「残酷な天使のテーゼ」を聴いて驚いたことは？
――高橋さんが最初に「残酷な天使のテーゼ」を聴いたときは、どんな印象を持ったのでしょうか？
高橋：「なんて難しい曲だろう」って思いました。印象的なこととして、昔のアニソンは、曲の歌詞にキャラクターの名前やタイトルの名前が必ず出てきていたんですけども、それが一切なかったんです。
“シンジ”という名前もなければ“エヴァンゲリオン”みたいな言葉もないので、「最近のアニソンはこういうテイストなのか」と。楽曲も、決して古い感じではなく、一般的な人が聴いて“アニソン”と認識するような作風でもなかったので、それもすごくインパクトがありました。
◆「残酷な天使のテーゼ」レコーディング裏話
私が関わったのは、どちらかというとスタジオミュージシャンのような感じでオファーをいただきました。「『エヴァンゲリオン』という作品の主題歌を、この期間に歌ってください」という感じだったので、アーティストとして（オファーが来た）というイメージもそこまでなくて……。なので「このアニメはこういう作品で、こういうストーリーで、こういう絵です」みたいなものは一切知らないままレコーディングしました。
最初に曲だけいただいていたので、私が「ラララ」で仮歌を入れて、それを（及川）眠子さんが聴いて作詞をして、それをレコーディングの当日に歌ったという本当に“スタジオの仕事”っていう感じでした。当日に歌詞が変わったところもありました。
――『新世紀エヴァンゲリオン』の初回が放送された約30年前の1995年10月4日。自身の歌声がテレビから流れてきたとき、どんな気持ちになったのでしょうか？
高橋：テレビの前で正座しまして、まだかまだかと待っていました。そして、主題歌が流れた瞬間に「ちょっと待って……こんなに音と映像がシンクロしているものがあるのか!?」と本当に感動したし、うれしかったです。歌詞に合わせた映像をこんなきれいに作ってくださったということも、私のなかでは衝撃でした。当時そういう作品ってあまりなかったと思います。
＝＝＝
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念アルバム高橋洋子「EVANGELION FLASHBACK」発売中！
https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK
＝＝＝
----------------------------------------------------
『FM EVA 30.0』は、Amazon Musicでポッドキャスト番組として独占配信中！
放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。
『FM EVA 30.0』ポッドキャスト配信：https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：FM EVA 30.0
放送日時：毎週土曜 22:30〜22:55
高橋洋子さん
◆「残酷な天使のテーゼ」を聴いて驚いたことは？
――高橋さんが最初に「残酷な天使のテーゼ」を聴いたときは、どんな印象を持ったのでしょうか？
高橋：「なんて難しい曲だろう」って思いました。印象的なこととして、昔のアニソンは、曲の歌詞にキャラクターの名前やタイトルの名前が必ず出てきていたんですけども、それが一切なかったんです。
“シンジ”という名前もなければ“エヴァンゲリオン”みたいな言葉もないので、「最近のアニソンはこういうテイストなのか」と。楽曲も、決して古い感じではなく、一般的な人が聴いて“アニソン”と認識するような作風でもなかったので、それもすごくインパクトがありました。
◆「残酷な天使のテーゼ」レコーディング裏話
私が関わったのは、どちらかというとスタジオミュージシャンのような感じでオファーをいただきました。「『エヴァンゲリオン』という作品の主題歌を、この期間に歌ってください」という感じだったので、アーティストとして（オファーが来た）というイメージもそこまでなくて……。なので「このアニメはこういう作品で、こういうストーリーで、こういう絵です」みたいなものは一切知らないままレコーディングしました。
最初に曲だけいただいていたので、私が「ラララ」で仮歌を入れて、それを（及川）眠子さんが聴いて作詞をして、それをレコーディングの当日に歌ったという本当に“スタジオの仕事”っていう感じでした。当日に歌詞が変わったところもありました。
――『新世紀エヴァンゲリオン』の初回が放送された約30年前の1995年10月4日。自身の歌声がテレビから流れてきたとき、どんな気持ちになったのでしょうか？
高橋：テレビの前で正座しまして、まだかまだかと待っていました。そして、主題歌が流れた瞬間に「ちょっと待って……こんなに音と映像がシンクロしているものがあるのか!?」と本当に感動したし、うれしかったです。歌詞に合わせた映像をこんなきれいに作ってくださったということも、私のなかでは衝撃でした。当時そういう作品ってあまりなかったと思います。
＝＝＝
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念アルバム高橋洋子「EVANGELION FLASHBACK」発売中！
https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK
＝＝＝
----------------------------------------------------
『FM EVA 30.0』は、Amazon Musicでポッドキャスト番組として独占配信中！
放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。
『FM EVA 30.0』ポッドキャスト配信：https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：FM EVA 30.0
放送日時：毎週土曜 22:30〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 4. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 5. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 6. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 7. 国分が「最近いつした?」発言か
- 8. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 9. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
- 10. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 1. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 2. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 3. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
- 4. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 5. 美智子さまを担当→間もなく逮捕
- 6. 全日空 29日の国内線33便欠航に
- 7. 子育て支援金 さらに3万円上乗せ
- 8. エアバス主力ジェット機に不具合
- 9. 史上1番ひどい カフェに不満噴出
- 10. 同性婚認めないのは「合憲」判決
- 1. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 2. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 3. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 4. 照明消します 道の駅で異例対策
- 5. 窒息死の遺体 局部もなくなった
- 6. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
- 7. スナックに政治資金31万円支出か
- 8. 父に追い出され施設へ…今の関係
- 9. 3人死傷事故 無免許運転だったか
- 10. 令和の皇室で皇太子になりえる人
- 1. 「局部の形が丸見え」米で大論争
- 2. ペンギンを逆さ持ち上げか 韓国
- 3. トランプ氏 移民受け入れ停止へ
- 4. 台湾 中国出身者を除外する新法
- 5. AIテディベア「危険な動作」か
- 6. 英司会者 過去にも美貌で話題に
- 7. ドラゴンフルーツ 中国で話題に
- 8. 香港の大規模火災 128人死亡確認
- 9. 中国軍X 小泉大臣の発言にも警告
- 10. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 1. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
- 2. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
- 3. コンバース Amazonで最大79%オフ
- 4. 台湾有事より 深刻な大問題が
- 5. プーマ買収検討? アシックス否定
- 6. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
- 7. 独身の方の老後資金 増える方法
- 8. リノベ物件内見 水回り見て絶句
- 9. NY序盤 ドル円は円高優勢で
- 10. それパワハラ 部下に言われたら?
- 1. Fire TV Stickの3モデルを比較
- 2. 3重苦を背負った中年 婚活の結果
- 3. MetaのVRゴーグルが人気の理由
- 4. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 5. Amazonフレッシュが最大50％OFF
- 6. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 7. 頭皮ケアアイテムが最大47%OFFに
- 8. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
- 9. バスルームのドア ホテルで確認
- 10. AirPodsなどイヤホン最大58%オフ
- 1. ハヤテ223「一部契約不履行」か
- 2. 大谷出場WBCチケ 転売価格が高騰
- 3. 飲食店で「国産米離れ」続々と
- 4. オコエ瑠偉が異例の自由契約
- 5. ハリウッド女優 壮絶な撮影告白
- 6. オコエ「感謝の気持ちしかない」
- 7. 中国が4試合38得点0失点 批判も
- 8. スンヨプ氏 巨人コーチ就任の訳
- 9. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
- 10. 巨人OBの佐藤洋さんが死去 63歳
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 国分が「最近いつした?」発言か
- 4. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 5. 浜崎あゆみの上海公演 急遽中止
- 6. 長瀬智也 インスタで意味深投稿
- 7. 国分「答え合わせ」応じない背景
- 8. 某占い番組の「裏側」明かす
- 9. 「小学生ホスト」現在の姿に衝撃
- 10. 火種まいた立民の自作自演に批判
- 11. 池松&河合「最強カップル」の声
- 12. 三山凌輝 意外な本名が判明か
- 13. 辻に希空ドン引き…ネットは共感
- 14. 王林「一番愛してる」大物俳優
- 15. 「日本にレアアース来なければ中国は精製できない」「“旧敵国条項”明らかなやりすぎ」立憲・原口議員がキレキレ 岡田氏質問への批判は「真摯に受け取る」
- 16. 無敵無双 菅田将暉が絶賛した男
- 17. 『THE MANZAI』ザ・ぼんちが44年ぶり出演 たけし「全く変わってなくて笑っちゃったよ(笑)」
- 18. 「めいちゃん」が22歳に 衝撃が
- 19. 酷評も…芦田愛菜に傷はつかない
- 20. NiziU アーティストの権利侵害行為に「利用可能な法的対応を検討中」 公式サイトで声明発表
- 1. ベッド離れている間に母亡くなる
- 2. ヌードモデルになり家族と縁切る
- 3. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 4. 元DA PUMP 民宿経営13年目の現在
- 5. ワークマンの「新作ブーツ」紹介
- 6. 彼氏が既婚 どん底に落ちる
- 7. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
- 8. 「冬の相棒」しまむらから続々
- 9. 「妊活するほど離れる夫」話題
- 10. デブ、ブス 言われて求婚拒否