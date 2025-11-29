◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第２日（２８日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

２度賞金王に輝いたツアー通算２０勝の谷口徹（５７）＝フリー＝がホールアウト後、第一線を退くことを明かした。８位で出たが１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７７と崩れ、通算イーブンパーの８２位で予選落ち。賞金ランキングを１３６位から上げられずシーズンを終了。来季シード獲得を逃したが、１２月の最終予選会は「行きません」と断言した。

＊ ＊ ＊

ギャップこそ谷口の魅力の一つだった。片山晋呉、藤田寛之と賞金王を争っていた頃の谷口は怖かった。プレー中に放つ集中力は圧倒的で、アドレスに入る前から周囲は微動だにできないオーラがあった。見た目は強面（こわもて）ながら、常に「情」があった。しゃべりは絶品。メディアへのサービス精神も一級だった。

面倒見が良く、若手に愛された。２年前のダンロップフェニックス。宮崎で有名なフルーツパフェ店で谷口に遭遇した。会話の中身こそ分からないが、若手相手に熱弁をふるっていた。今大会は普段から面倒を見てきた２人と予選を同組で回った。清水は「（僕も）もっと頑張ろうという刺激をもらった」。片岡も「あの年であんなに気迫のこもったプレーができるのもすごいし、あそこまでゴルフを愛せるモチベーションがすごい」。５７歳の生粋のプロは、勝負師として若手の手本であり続けた。（高木 恵）