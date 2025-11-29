ワールドラグビーは29日までに最新の世界ランキングを発表。日本代表がひとつ順位を上げ、12月3日に行われる2027年ワールドカップ組み合わせ抽選で「バンド2」に入ることが決定しました。

今秋のテストマッチシリーズ4連敗で迎えた日本代表は22日のジョージア代表との一戦で25-23で勝利。日本代表のランキングは13位から12位に上昇し、ジョージアは11位から13位に転落しました。

2027年のワールドカップは24チームが出場。各プールはランキング順でAからFの6つのプールに分けられ、日本代表は「バンド2」に入ったことで、開催国のオーストラリアやヨーロッパの強豪、スコットランドやウェールズとは1次リーグでは当たらないことが確定しました。

決勝トーナメントは各プールの上位2チームと、各プール3位の成績上位4チーム合計16チームが進出します。

▽2027年W杯各バンド()内は27日時点の世界ランキング

※開催国オーストラリアは開幕戦で戦うためバンド2のプールAが確定

【バンド1】

南アフリカ(1位)

ニュージーランド(2位)

イングランド(3位)

アイルランド(4位)

フランス(5位)

アルゼンチン(6位)

【バンド2】

オーストラリア(7位)

フィジー(8位)

スコットランド(9位)

イタリア(10位)

ウェールズ(11位)

日本(12位)

【バンド3】

ジョージア(13位)

ウルグアイ(14位)

スペイン(15位)

アメリカ(16位)

チリ(17位)

トンガ(18位)

【バンド4】サモア(19位)ポルトガル(20位)ルーマニア(22位)ホンコン・チャイナ(23位)ジンバブエ(24位)カナダ(25位)