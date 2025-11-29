【W杯出場国一覧】ラグビー日本代表は組合せ有利な「バンド2」抽選会は12月3日開催
ワールドラグビーは29日までに最新の世界ランキングを発表。日本代表がひとつ順位を上げ、12月3日に行われる2027年ワールドカップ組み合わせ抽選で「バンド2」に入ることが決定しました。
今秋のテストマッチシリーズ4連敗で迎えた日本代表は22日のジョージア代表との一戦で25-23で勝利。日本代表のランキングは13位から12位に上昇し、ジョージアは11位から13位に転落しました。
2027年のワールドカップは24チームが出場。各プールはランキング順でAからFの6つのプールに分けられ、日本代表は「バンド2」に入ったことで、開催国のオーストラリアやヨーロッパの強豪、スコットランドやウェールズとは1次リーグでは当たらないことが確定しました。
決勝トーナメントは各プールの上位2チームと、各プール3位の成績上位4チーム合計16チームが進出します。
▽2027年W杯各バンド()内は27日時点の世界ランキング
※開催国オーストラリアは開幕戦で戦うためバンド2のプールAが確定
【バンド1】
南アフリカ(1位)
ニュージーランド(2位)
イングランド(3位)
アイルランド(4位)
フランス(5位)
アルゼンチン(6位)
【バンド2】
オーストラリア(7位)
フィジー(8位)
スコットランド(9位)
イタリア(10位)
ウェールズ(11位)
日本(12位)
【バンド3】
ジョージア(13位)
ウルグアイ(14位)
スペイン(15位)
アメリカ(16位)
チリ(17位)
トンガ(18位)
サモア(19位)
ポルトガル(20位)
ルーマニア(22位)
ホンコン・チャイナ(23位)
ジンバブエ(24位)
カナダ(25位)