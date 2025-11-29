11月30日（日）の「新婚さんいらっしゃい！」は先週に引き続き、北海道の東部、別海町から出張収録！ 東京23区の約2倍もある自然豊かな街で、生乳生産量が日本一。人口1万4千人ほどなのに対し、乳牛の数はなんと7倍以上の約11万頭もいるという。

新婚トークの前に、MC藤井隆と井上咲楽は「道の駅おだいとう」へ。そこで偶然、赤ちゃん連れの新婚さんを発見し、即席新婚トークをスタート！ 夫は別海町出身で妻は東京出身、結婚して1年半の新婚さん。出会いは都内の街コン！ 結婚を決めたポイントを聞いてMC二人もほっこり！

道の駅に入ると、乳製品や海の幸などが販売されていて、飲食コーナーも充実。特産品の一つ、牛乳をMC2人が飲んでみると、香り豊かで濃厚だけどすっきりした味わいに大感激！

©ABCテレビ

その後、始まった新婚トークは、今回も「べつかい乳業興社」からお届け。夫が別海町で父と営むのは、約60ヘクタール＝東京ドーム13個分もの広さの牧場で、約100頭の乳牛を飼育。搾乳は1日2回、掃除・餌やりは1日3回を早朝から年中無休でこなしている。

一方の妻は、大阪府枚方市の出身。5月に移住し、観覧に来ていた夫の父も「明るくて仕事もやってくれ助かっている」と大絶賛だ。

©ABCテレビ

そんな2人の出会いは2年前、「菊と緑の会」に参加したのがきっかけ。菊は枚方菊人形、緑は別海町の大地を指す、大阪の女性と別海町の酪農家男性に絞った婚活イベント企画だという。

会の発足はなんと1984年！ 別海町の酪農家と結婚した枚方出身の女性が「酪農家には結婚相手がいない」という実態を知り、枚方市長に直談判したのが始まり。発足当時の貴重な映像も特別に公開！

参加を希望した大阪の女性は、3泊4日、たった3万円の費用で別海町へ行けるという。婚活イベント後は、子牛の餌やりや清流カヌー、星空鑑賞会など、北海道ならではの体験が。これまでの41回の開催で実に97組が成婚したというから驚きだ。

©ABCテレビ

妻は30歳も越え、そろそろ身を固めたいと考え、会に参加。もともと酪農にも全く興味はなく、一番の決め手は「北海道に3万円で行ける」ことだった。一方の夫は仕事ばかりで出会いがなく、相手がほしいと参加。このときは女性5人、男性4人だったそう。

まずは写真ナシのプロフィールでお互いを認識。3万円旅に釣られて来たなどとはつゆ知らず、夫は結婚に前向きなプロフィールの妻に好印象！ 一方、男性のプロフィールには、飼育中の牛の数と牧場の広さが…。妻もピンとはこなかったというが、多い少ないがあることだけは明白。MC藤井が不用意に夫のランクを訊ねると、「下のほう…」と気まずい空気に…。

©ABCテレビ

会初日の夜、全員で食事をしたあとは、1対1に分かれての5分間トークへ。妻のプロフィールの「好きな食べ物：和・洋・中」というまさかの回答に、料理好きの夫は食いつき、食べ物の話題でお互い好印象に。3日目には、それぞれ希望の相手を紙に2人ずつ書き、見事2人はマッチング！ 「お互い第一候補で…」という、MC藤井の不用意な発言で、第二候補同士だったことも発覚！？

©ABCテレビ

その2カ月後、夫が大阪を訪れ、「結婚を前提にお願いします」と交際がスタート。毎日のように連絡を取り合い、月1回のペースでデートを重ね、愛を深めていった。そして昨年8月、大阪から岡山・高知へ出かける際にプロポーズしようと、夫は指輪を用意。にもかかわらず妻の実家に忘れてしまい、大阪に戻ってからパジャマ姿で指輪を渡そうとするも、妻からは「違う！」と一蹴！とはいえ今年2月に結婚となった。

©ABCテレビ

新婚トークの最後は、牧場の妻として新しい生活を始めた妻に、サプライズで両親からビデオメッセージが…。数々の失言もありつつ、心温まる出張収録となった。

MC藤井隆・井上咲楽の「新婚さんいらっしゃい！」は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。

「新婚さんいらっしゃい！」では出場希望の新婚さん・スタジオ収録の観覧者を大募集！

【ご夫婦の応募はこちら】



【観覧の応募はこちら】