この週末は西日本や東日本を中心に穏やかに晴れて、行楽日和・紅葉狩り日和になるでしょう。来週後半は急に本格的な冬がやってきそうですので、冬本番の寒さや雪への備えを進めておくのがオススメです。

きょうは、冬型の気圧配置が次第に緩んで、西から高気圧に覆われるでしょう。このため、日本海側の天気も次第に回復して、広い範囲で晴れそうです。ただ、北日本は天気が小刻みに変わり、あすには前線を伴った低気圧が進んできます。再び、傘の出番の所がある見込みです。西・東日本は引き続き、高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。

きょうは広い範囲で晴れて、行楽日和になる見込みです。けさは日本海側の一部で雨や雪が降っていますが、遅い所でも午前中のうちに止み、午後は日差しの戻る所が多くなりそうです。空気が乾燥するため、火の元にご注意ください。

きょうの最高気温は、東海から西できのうと同じくらい、関東から北はきのうより3℃前後低くなるでしょう。東京は15℃など、関東はきのうほどのぽかぽか陽気ではありませんが、風が穏やかで日差しのぬくもりはありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：6℃

青森 ：7℃ 盛岡：8℃

仙台 ：11℃ 新潟：11℃

長野 ：11℃ 金沢：13℃

名古屋：16℃ 東京：15℃

大阪 ：16℃ 岡山：15℃

広島 ：16℃ 松江：16℃

高知 ：17℃ 福岡：16℃

鹿児島：19℃ 那覇：24℃

あすは、東北北部や北海道で午前中を中心に雨が降りやすく、北海道の山では雪が降るでしょう。さらに黄砂がまじる可能性もあります。月曜日から火曜日にかけては北海道に加えて、東北から九州でも予想されていますので、念のためご注意ください。関東から西はあすも広い範囲で晴れて、行楽日和が続きそうです。

あすの最高気温は、西日本では20℃に届く所があり、福岡や松江などでは久しぶりに20℃台になる予想です。東日本や東北も16℃前後、北海道でもふた桁まで上がる所が多くなるでしょう。日中、暖かくなる分、朝晩との寒暖差が大きくなるため、一層、注意が必要です。

週明けまで小春日和が続きますが、来週後半は急に本格的な冬がやってきそうです。初雪ラッシュになり、北陸から北では大雪になる所があり、西日本の山沿いや内陸でも積もる所がある見込みです。晴れる地域でも急に冬本番の寒さになり、風が冷たくなるでしょう。この小春日和の週末のうちに寒さや雪への備えを進めてください。