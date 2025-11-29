松島聡＆白洲迅、涙と笑顔のクランクアップ！＜パパと親父のウチご飯＞

松島聡×白洲迅のW主演によるドラマ『パパと親父のウチご飯』。

最終回までいよいよあと2話となる本日の放送を前に、同ドラマのキャスト陣がクランクアップ。約2カ月半に及ぶ撮影期間を振り返り、松島聡と白洲迅がキャスト、スタッフへの感謝、お互いへの思いを明かした。

ひと足早く清一郎役の櫻とともにクランクアップを迎えたのは、晴海昌弘役の白洲。

「みんなが大好きなので、また会いたいです」とあいさつをする櫻を父親のように温かく見守った後、松島から花束を渡され固くハグを交わすと、「本当に終わっちゃうんですね…」としんみり。

櫻と愛梨役の棚橋乃望に「よく頑張りました」と声をかけ、「みんな口を揃えて言っていましたが、とにかく温かい現場で、毎日が親戚の集まりみたいでした。楽しくて幸せだったからこそ、（劇中で晴海が）それを失いそうになったときには本当に辛かったし、そうやって心を動かすことができたことは役者冥利に尽きる出来事でした」と感慨深そうに語った。

翌日に控えた松島のクランクアップにも触れ、スタッフへ「どうかうちの主演をよろしくお願いします。支えてあげてください」と頭を下げると、見守っていた松島にも思わずこみ上げるものが…。セレモニーが終わってからも、子どもたちがなかなか離れようとせず、ずっと名残惜しそうな様子を見せていた。

◆松島のクランクアップに白洲が駆けつけハグ！

そして、翌日迎えた松島のクランクアップ。棚橋、真希役の山下リオとともに撮了し、「愛梨役ができて幸せでした」と話した棚橋に優しい笑顔を向けていた松島だったが、サプライズで現場に登場した白洲の姿を見ると驚きの表情に。

白洲から大きな花束を受け取ると、がっちりハグ。

「迅くんと2カ月半一緒に走ってきて、もがくこともたくさんあったし、自分の至らない点を毎日反省するばかりでした。でも現場で皆さんに背中を押してもらい、温かい空気の中でこの作品の撮影に挑めたので、悔いはありません！」

と撮影期間を振り返り、「このクランクアップの瞬間をいつまでも忘れず、初心を忘れることなく、これから役者としても頑張っていきたい」と熱い意気込みも明かした。

最後に「この作品が10年後とかにも、“また見たい”と思ってもらえるような作品になったらうれしい」と語った松島。「本当に幸せな時間をありがとうございました」と笑顔を見せ、松島と白洲、そして子どもたちのさらに強くなった絆をあらためて見せたひと時となった。