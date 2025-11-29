timeleszの松島聡と白洲迅がW主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』がクランクアップを迎えた。

豊田悠の同名コミックが原作の本作は、突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）のシングルファーザー2人が、共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマ。共演に蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜らを迎え、父×2、子×2の“新しい家族のカタチ”を描く。

最終回までいよいよあと2話となる第9話の放送を前に、キャスト陣がクランクアップ。約2カ月半に及ぶ撮影期間を振り返り、松島と白洲がキャストやスタッフへの感謝、お互いへの思いを明かした。

ひと足早く清一郎役の櫻とともにクランクアップを迎えたのは晴海昌弘役の白洲。「みんなが大好きなので、また会いたいです」とあいさつをする櫻を父親のように温かく見守った後、松島から花束を渡され固くハグを交わすと、「本当に終わっちゃうんですね…」としんみり。櫻と愛梨役の棚橋乃望に「よく頑張りました」と声をかけ、「みんな口を揃えて言っていましたが、とにかく温かい現場で、毎日が親戚の集まりみたいでした。楽しくて幸せだったからこそ、（劇中で晴海が）それを失いそうになったときには本当に辛かったし、そうやって心を動かすことができたことは役者冥利に尽きる出来事でした」と感慨深そうに語った。

翌日に控えた松島のクランクアップにも触れ、スタッフへ「どうかうちの主演をよろしくお願いします。支えてあげてください」と頭を下げると、見守っていた松島にも思わずこみ上げるものが……。セレモニーが終わってからも、子どもたちがなかなか離れようとせず、ずっと名残惜しそうな様子を見せた。

そして翌日迎えた松島のクランクアップ。棚橋、そして真希役の山下リオとともに撮了し、「愛梨役ができて幸せでした」と話した棚橋に優しい笑顔を向けていた松島だったが、サプライズで現場に登場した白洲の姿を見ると、驚きの表情に。

白洲から大きな花束を受け取ると、がっちりハグ。「迅くんと2カ月半一緒に走ってきて、もがくこともたくさんあったし、自分の至らない点を毎日反省するばかりでした。でも現場で皆さんに背中を押してもらい、温かい空気の中でこの作品の撮影に挑めたので、悔いはありません！」と撮影期間を振り返り、「このクランクアップの瞬間をいつまでも忘れず、初心を忘れることなく、これから役者としても頑張っていきたい」と熱い意気込みも明かした。

最後に「この作品が10年後とかにも、“また見たい”と思ってもらえるような作品になったらうれしい」と語った松島。「本当に幸せな時間をありがとうございました」と笑顔を見せ、松島と白洲、そして子どもたちのさらに強くなった絆を、あらためて見せたひと時となった。

第9話では、ハワイに行った愛梨（棚橋乃望）の母・真希（山下リオ）から「来週中に東京に行けそう」と連絡が入り、「ママに会える」と喜ぶ愛梨。一方、浮かない表情の千石は「10カ月一緒にいて、今はもう離れて暮らすとか考えられない」と、晴海に正直な思いを吐露する。その想いを真希に伝えようとする千石だったが、再会を喜ぶ真希と愛梨の様子を見て、自分の思いを伝えられず……。一方の真希も、想像以上に千石と愛梨が親娘の関係を築いていたことに複雑な思い。愛梨の気持ちを尊重するためにも、しっかり話し合おうと決意した2人は、まだ状況を理解しきれていない愛梨に対し、気持ちを確かめるようにこれからのことについて切り出す。はたして、千石と愛梨は離れ離れになってしまうのか。

