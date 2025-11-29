¾®Àã¡¢23Ç¯¤Ö¤êÆü¥Æ¥ìÏ¢¥É¥é½Ð±é ¾åÇòÀÐË¨²Î¡õÀ¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×½÷Í¥¿Ø²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/29¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë¡¢¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢¾®Àã¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤òÌ´¸«¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ¼Ò½éÆü¤Ë¤½¤Î»¨»ï¤ÎµÙ´©¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢Ì´¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¶½÷²¦ÍÍµ¤¼Á¤Î³¥Âô¥¢¥ê¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ê¥¢¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿°ìÍÕ¤Ï¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼¹É®¤Þ¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿°ìÍÕ¤Ï¡ÖÎø°¦¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤ò¼èºà¤·¤è¤¦¤ÈÂç³Ø¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤ÎÎø¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡¢Ä¶¥¯¡¼¥ë¤Ç¿Í´Ö·ù¤¤¤Ê½Ú¶µ¼ø¡¦ÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄ¡Ë¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÎø¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¸½Âå¿Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë»×¤ï¤Ì¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥·¥·¥É¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦³¥Âô¥¢¥ê¥¢¡£¥·¥·¥É¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë½÷À¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¸ý¤Ï°¤¤¤±¤ì¤ÉÁÇÄ¾¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³¥Âô¥¢¥ê¥¢¤ò¶½Ì£¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊµÓËÜ¤Îº¬ËÜ¡Ë¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈºîÉÊ¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
µÜß·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÍÕ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤êÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡¦º°Ìî¹¬»Ò¡£µÜß·¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¾å»Ê¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤Û¤É»Å»ö¤ÏÍê¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Îø°¦¤Ï¤À¤¤¤Ö¤³¤¸¤é¤»µ¤Ì£¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤È¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤µ¤ó¤È¤Î¡È»Å»öµ¢¤ê¤Î°û¤ß¥·¡¼¥ó¡É¤Ç¤ÏÎø°¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢2¿Í¤È¤â½é¶¦±é¤Ç¤¹¤¬ºÇ½é¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿ÎÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÍÕ¤Î°û¤ßÃç´Ö¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦µÌ´Ä´õ¡£¿ÎÂ¼¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ°Êª¤ÎÃÎ¼±¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤È¤Æ¤â¥¦¥¥¦¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤ËÁÇÄ¾¤Ë¡¢¿´¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½Åª¤ËÀ¸¤¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ª»ä¤Ï·¯¤¬¹¥¤¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¾®Àã¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÍÕ¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ö¥ê¥¯¥é¡×ÊÔ½¸Éô¤ò²þ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¿·ÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºêÈþÎè¡£23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¾®Àã¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÔ½¸Éô¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤òÄÌ¤·¤ÆÎø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡Ø°¦¤ä¾ðÇ®¡Ù¤ò¤â¤Ã¤ÆÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÂçÀÚ¤µ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Î±é¤¸¤ëÆ£ºê¤Ï¡¢°ì¸«¸·¤·¤½¤¦¤ÊÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤µ¤ä¼å¤µ¤âº®ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤êÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ã¼ÆÅÄ °ìÍÕ ¥·¥Ð¥¿ ¥¤¥Á¥Ï¡Ê25¡Ë¾åÇòÀÐË¨²Î¡ä
·î¤ÎÍÕ½ñË¼¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¥ê¥¯¥é¡ÙÊÔ½¸¼Ô¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎµÙ´©¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤À¸³è¾ðÊó»ï¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ5Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÈà»á¤â¤¤¤ë¤¬¤½¤Î´Ø·¸¤â¤É¤³¤«¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ç¡Ä¡£»Å»ö¤âÎø¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÃæ¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¤Î»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£
¡ãÄÇÆ² »Ê ¥·¥É¥¦ ¥Ä¥«¥µ¡Ê37¡ËÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡ä
ËÌÎÍÂç³Ø À¸Êª³ØÉô¤Î½Ú¶µ¼ø¡£Æ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡£¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤òÌµÂÌ¤Ç¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¡¢Æ°Êª¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êñÁÀå¤Ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡ã³¥Âô ¥¢¥ê¥¢ ¥Ï¥¤¥¶¥ï ¥¢¥ê¥¢¡Ê35¡Ë¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡ä
¥Æ¥£¡¼¥ó¤Îº¢¤«¤é¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£°ìÍÕ¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¡£3Ç¯Á°¤«¤é»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÍÕ¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¤«¤é»Å»ö¤òºÆ³«¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Ç¼þ°Ï¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Í³ËÛÊü¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë²áµî¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ãµÌ ´Ä´õ ¥¿¥Á¥Ð¥Ê ¥¿¥Þ¥¡Ê28¡Ë¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡ä
°ìÍÕ¤È¤è¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£¾ï¤Ë¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¡£ÃË¼Ò²ñ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÏÎø°¦¤è¤ê»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãº°Ìî ¹¬»Ò ¥³¥ó¥Î ¥µ¥Á¥³¡Ê37¡ËµÜß·¥¨¥Þ¡ä
·î¤ÎÍÕ½ñË¼¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¥ê¥¯¥é¡Ù¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÊÔ½¸¼Ô¡£»Å»ö¤Ï´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢°ìÍÕ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤êÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡£Ì¤¤ÀÆÈ¿È¡£½Ð²ñ¤¤¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Îø¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ãÆ£ºê ÈþÎè ¥Õ¥¸¥µ¥ ¥ß¥ì¥¤¡Ê48¡Ë¾®Àã¡ä
·î¤ÎÍÕ½ñË¼¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¥ê¥¯¥é¡Ù¤Î¿·ÊÔ½¸Ä¹¡£°ÊÁ°¤Ï·ÐºÑ»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»¨»ï¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤ÆÍè¤¿À¨ÏÓÊÔ½¸¼Ô¡£¡Ö¥ê¥¯¥é¡×¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤Î°Ù¤Ë·î¤ÎÍÕ½ñË¼¤Î¼ÒÄ¹¤¬Ä¾¡¹¤Ë°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç·ä¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç¿Í¤ò¶²¤ì¤µ¤»¤ë¡£¿ô»ú¤È¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð
